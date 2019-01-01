У Луцьку побільшало інспекторів з паркування





Про це



Після проходження навчання та здобуття спеціальних навиків для вказаної роботи, вони відтепер здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у місті Луцьку та виноситимуть на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.



Інспектори укомплектовані сертифікованими планшетами, портативними принтерами для друку повідомлень та постанов, лазерними світловіддалемірами, нагрудним камерами та POS-терміналами, за допомогою яких можна відразу оплатити стягнення. Завдяки даним заходом інспектори з паркування зможуть охоплювати не лише центральні, а й інші вулиці та райони міста.



Нагадаємо, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку почали працювати ще 2 інспектори з паркування - Олександр Салівончик та Олександр Жигалюк.Про це інформують у департаменті муніципальної варти.Після проходження навчання та здобуття спеціальних навиків для вказаної роботи, вони відтепер здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у місті Луцьку та виноситимуть на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.Інспектори укомплектовані сертифікованими планшетами, портативними принтерами для друку повідомлень та постанов, лазерними світловіддалемірами, нагрудним камерами та POS-терміналами, за допомогою яких можна відразу оплатити стягнення. Завдяки даним заходом інспектори з паркування зможуть охоплювати не лише центральні, а й інші вулиці та райони міста.Нагадаємо, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія.

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