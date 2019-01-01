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У Луцьку побільшало інспекторів з паркування

У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
У Луцьку почали працювати ще 2 інспектори з паркування - Олександр Салівончик та Олександр Жигалюк.

Про це інформують у департаменті муніципальної варти.

Після проходження навчання та здобуття спеціальних навиків для вказаної роботи, вони відтепер здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у місті Луцьку та виноситимуть на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.

Інспектори укомплектовані сертифікованими планшетами, портативними принтерами для друку повідомлень та постанов, лазерними світловіддалемірами, нагрудним камерами та POS-терміналами, за допомогою яких можна відразу оплатити стягнення. Завдяки даним заходом інспектори з паркування зможуть охоплювати не лише центральні, а й інші вулиці та райони міста.

Нагадаємо, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія.

У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування

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Теги: інспектор, паркування, муніципальна варта
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