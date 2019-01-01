«Озеро міліє не через те, що білоруси нібито забирають нашу воду», – фахівець про Світязь





Про це пише



«У першу чергу, тут йдеться про вплив змін клімату. На Волині ми спостерігаємо аномальну температуру. Фактично з 2014-го року тут почав помітно змінюватися клімат. Хоч кількість опадів загалом – у межах норми, але поверхневі водні об’єкти стали міліти. Впав рівень води і на підземних горизонтах. До 3 м зменшився рівень артезіанських вод.



Через помітне зменшення водного дзеркала озера Світязь цього року ми почали ретельно займатися проблемою обміління цього озера. Як відомо, з озера витікає три канали. Один із них обстежений, гідротехнічна споруда там відремонтована цьогоріч. Ще два потребують обстеження, щоб побачити, в якому стані там гідротехнічні споруди. Якщо є необхідність, там треба спроектувати і споруди підпірні споруди.



Жодного зв’язку з білорусами, з версією про те, що «білоруси забирають нашу воду», проблема обміління Світязя не має. Це інші басейни. Білоруси беруть воду із Прип’яті, це – нижче по течії, біля Любешівського району. Там уже є підпірна споруда, з серпня вода туди не подається.



Не має впливу на Світязь і Хотиславський кар’єр. Я особисто був на його території цього року. З уповноваженим уряду РБ виїжджали на кар’єр: води в каналі там небагато, площа – 24 гектари. Нас тут повинна хвилювати не площа, а глибина розробки. У планах розробляти це родовище крейди до 45 метрів у глибину. Саме на такому рівні – найбільший притік підземних вод. Тому я вважаю, що є необхідність пробурити свердловину на нашій території, що якнайближче до Хотиславського кар’єру, щоб дослідити рівень підземних вод. Якщо є загрози, тоді звертатися до Білорусі з вимогою зменшити глибину.



Люди, які живуть на території Шацьких озер, почали масово копати свердловини і качати з них воду насосами для власних потреб. Але 90% цієї води повертається назад, бо на Світязі нема каналізації. Тому я не думаю, що вплив тут великий.



Наразі найбільший вплив на Світязь має Копаївська меліоративна система. 12 її гідротехнічних споруд - наші, 12 – на балансі громад. З них 1 – ми вже зробили. Треба впорядкувати інші.



Щоб врятувати Світязь, треба берегти торфовища. Торф акумулює багато води. У маловодний період він її віддає.



Окремо звертаюся до журналістів. За коментарями найперше звертайтеся до фахівців. Далеко не завжди все так, як кажуть люди».

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