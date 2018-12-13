Що робити, якщо дитина ковтнула сторонній предмет: поради волинського лікаря

Лікар-ендоскопіст Ігор Сомов розповів, як не допустити біду, якщо дитина ковтнула сторонній предмет.Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у Facebook."Граючись, дитина бере до рота дрібний предмет, і, коли він торкається кореня язика, виникає рефлекторний ковтальний рефлекс. В цьому випадку стороннє тіло попадає у травний тракт (стравохід, шлунок). Якщо дитина різко вдихне – предмет потрапить у дихальні шляхи (трахею, бронхи)", - ділиться лікар.У стравохід можуть потрапити кістки, монети, металеві предмети, англійські булавки, скло, гачечки, батарейки та інше. Із ковтальними рухами предмет опиняється у шлунку, і далі, при сприятливих умовах, виходить природнім шляхом. Окрім, звичайно, батарейок – ці предмети є дуже небезпечними через хімічні сполуки і потребують негайного видалення. Якщо річ має гострі краї чи великі розміри, вона затримується, травмує стінку травного тракту і провокує ускладнення. Дитина при цьому проявляє неспокій, має утруднене, болісне ковтання, виражене слиновиділення."У дихальні шляхи (трахею, бронхи) потрапляють насіння соняшника, лушпиння від них, кедрові горіхи, зерна фруктів, кукурудзи, злаків, квасоля, горох, боби, кавові зерна, риб’яча луска, наконечники від олівців та ручок, зуби та багато іншого. Тобто все те, що має невелику вагу і легко вдихається. Також стороннє тіло може потрапити з диханням до бронхів і зупинитися там. При цьому виникає різкий кашель, посиніння, утруднене дихання, яке через кілька хвилин минає. Проте пізніше починається запальний процес у бронхах. У дітей довго і безрезультатно лікують бронхіти і пневмонії, не знаючи, що причина в іншому", - наголошує фахівець1. Якщо дитина тримає у роті дрібний предмет, не підбігайте до неї різко, не сваріть, не створюйте паніки. Адже вона може злякатися і вдихнути його. Потрібно спокійно покласти дитя на бік та спробувати повільно видалити його пальцем з рота.2. Ні в якому разі не давайте дитині гратися дрібними речами. Ковтають натільні хрестики, сережки, англійські булавки.3. Тільки при повному закритті дихальних шляхів та виникненні асфіксії можна спробувати врятувати дитину. Потрібно обережно перевернути її головою вниз та легко постукати долонею по спині між лопатками або стиснути на видиху грудну клітку.4. Категорично заборонено самостійно виколупувати предмети із вуха дитини. У найгіршому випадку це може призвести до прориву барабанної перетинки. Якщо у вушко потрапила комаха, необхідно заповнити слуховий прохід олією або теплою водою і заставити дитину декілька хвилин полежати на протилежному боці. При цьому комаха гине, больові та інші неприємні відчуття проходять. Дитину повертають на інший бік – і комаха разом з рідиною видаляється з вуха.5. В усіх випадках потрібно негайно звертатися за медичною допомогою.