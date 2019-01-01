У «Парковому кварталі» у Ковелі почали зводити новий будинок*
Сьогодні, 10:28
У житловому комплексі «Парковий квартал» у Ковелі почали зводити цокольний поверх третього будинку.
Ця п’ятиповерхівка буде відрізнятися від попередніх дизайном фасаду та комерційними приміщеннями на першому поверсі. А ще – в цьому будинку встановлять ліфти, - повідомляє Перший.
Традиційно у всіх квартирах ЖК – індивідуальне опалення (двоконтурний газовий котел), «тепла підлога» на кухні та у ванній кімнаті, а поруч із будинком – власний паркінг, спортивний і дитячий майданчики.
Зверніть увагу!!! Уже розпочався продаж комерційних приміщень у «Парковому кварталі». Детальніше про вигідні пропозиції від компанії «Інвестор» у жовтні – читайте за посиланням.
Нагадаємо, перший будинок у «Парковому кварталі» збудували в 2018 році, у другому – завершуються внутрішні роботи та облаштовують благоустрій території.
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Ця п’ятиповерхівка буде відрізнятися від попередніх дизайном фасаду та комерційними приміщеннями на першому поверсі. А ще – в цьому будинку встановлять ліфти, - повідомляє Перший.
Традиційно у всіх квартирах ЖК – індивідуальне опалення (двоконтурний газовий котел), «тепла підлога» на кухні та у ванній кімнаті, а поруч із будинком – власний паркінг, спортивний і дитячий майданчики.
Зверніть увагу!!! Уже розпочався продаж комерційних приміщень у «Парковому кварталі». Детальніше про вигідні пропозиції від компанії «Інвестор» у жовтні – читайте за посиланням.
Нагадаємо, перший будинок у «Парковому кварталі» збудували в 2018 році, у другому – завершуються внутрішні роботи та облаштовують благоустрій території.
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У «Парковому кварталі» у Ковелі почали зводити новий будинок*
Сьогодні, 10:28