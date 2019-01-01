У «Парковому кварталі» у Ковелі почали зводити новий будинок*





Ця п’ятиповерхівка буде відрізнятися від попередніх дизайном фасаду та комерційними приміщеннями на першому поверсі. А ще – в цьому будинку встановлять ліфти, - повідомляє



Традиційно у всіх квартирах ЖК – індивідуальне опалення (двоконтурний газовий котел), «тепла підлога» на кухні та у ванній кімнаті, а поруч із будинком – власний паркінг, спортивний і дитячий майданчики.



Зверніть увагу!!! Уже розпочався продаж комерційних приміщень у «Парковому кварталі». Детальніше про вигідні пропозиції від компанії «Інвестор» у жовтні – читайте



Нагадаємо, перший будинок у «Парковому кварталі» збудували в 2018 році, у другому – завершуються внутрішні роботи та облаштовують благоустрій території.



Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:



096 030 20 10



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



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