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У «Парковому кварталі» у Ковелі почали зводити новий будинок*

У «Парковому кварталі» у Ковелі почали зводити новий будинок*
У житловому комплексі «Парковий квартал» у Ковелі почали зводити цокольний поверх третього будинку.

Ця п’ятиповерхівка буде відрізнятися від попередніх дизайном фасаду та комерційними приміщеннями на першому поверсі. А ще – в цьому будинку встановлять ліфти, - повідомляє Перший.

Традиційно у всіх квартирах ЖК – індивідуальне опалення (двоконтурний газовий котел), «тепла підлога» на кухні та у ванній кімнаті, а поруч із будинком – власний паркінг, спортивний і дитячий майданчики.

Зверніть увагу!!! Уже розпочався продаж комерційних приміщень у «Парковому кварталі». Детальніше про вигідні пропозиції від компанії «Інвестор» у жовтні – читайте за посиланням.

Нагадаємо, перший будинок у «Парковому кварталі» збудували в 2018 році, у другому – завершуються внутрішні роботи та облаштовують благоустрій території.

Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:

096 030 20 10

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Парковий квартал, Ковель
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