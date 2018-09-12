Дід вбивць Катерини Литкіної хоче позбавити онуків, які сидять в СІЗО, права користування житлом

Валерій Терлецький, дід хлопців, яких засудили за вбивство 16-річної дівчини з Нововолинська Катерини Литкіної, звернувся з позовом до суду про визнання їх такими, що втратили право користування його житловим будинком.



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Нагадаємо, 28-го жовтня Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної, яке скоїли у ніч з 1-го на 2-ге серпня 2016-го року.



Суд задовольнив і цивільний позов у справі про стягнення майнової шкоди, а також моральної у сумі 2 мільйони гривень на користь матері вбитої дівчини Вікторії Литкіної та 2 мільйони – батька Сергія Литкіна.



Вирок не набрав законної сили, бо захисники засуджених подали апеляцію. 28-го листопада справа буде розглянута Апеляційним судом Рівненської області. Тим часом вбивці перебувають у СІЗО в Маневицькій колонії.



Дід вбивць Валерій Терлецький хоче через суд позбавити права на користування його житловим будинком онуків, де вони мали б бути зареєстровані, якби не таємничі обставини, які стали відомі під час підготовчого засідання за цивільним позовом у Нововолинському міському суді.



На засідання з’явився сам позивач, однак не прийшов представник – адвокат Віктор Шостак. Відповідачами по справі є Терлецький та Статочнюк. Суд надіслав до Маневицької колонії лист, в якому повідомили про цивільний позов та надали можливість подати заперечення, які не надійшли.



На засіданні були батько жорстоко вбитої дівчини та бабуся Ольга Литкіна. Підтримати родину прийшов і помічник нардепа Ігоря Гузя Андрій Бокоч.



Сергій Литкін подав заяву про залучення його до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, подавши відповідну заяву у день підготовчого засідання, 17-го жовтня.



“Предметом позовних вимог в цьому провадженні є позбавлення права користування житловим будинком відповідачів Терлецького та Статочнюка. Одночасно Рівненським апеляційний судом слухається кримінальне провадження про їх обвинувачення. У вказаному проваджені вони визнані цивільними відповідачами, а я цивільним позивачем. За вироком суду Ковельського міськрайонного суду мій цивільний позов до обвинувачених про стягнення спричинених злочином матеріальної та моральної шкоди. Вирок не набрав законної сили і беручи до уваги вірогідність такого набрання, відшкодування шкоди може звестися нанівець”, – йдеться в заяві.



Суд задовольнив клопотання батька Катерини Литкіної, зазначивши, що обставини можуть вплинути на його права. Хоч позивач був проти, не обґрунтувавши заперечень.



«Це не цирк, я нікого не запрошував»



Валерій Терлецький, який хоче позбавити онуків права на користування житлом на вулиці Льва Толстого, під час судового засідання заявив, що не хоче, щоб у залі були присутні інші особи.



“Я проти. Це не є цирк, це моя особиста справа. Я нікого не запрошував”, – зазначив позивач.



Суддя Андрій Василюк, який розглядає справу, зазначив, що погоджується в одному – це не цирк, це суд.



“Не цирк, це – суд. У нас відкрите судове засідання, на якому мають право бути присутні будь-хто, навіть людина з вулиці”, – зазначив Василюк.



Із матеріалів справи відомо, що власником житлового приміщення, щодо якого розглядається позов, належить Валерію Терлецькому на підставі договору дарування від 30-го січня 1990 року. Суддя зауважив, що так як пройшло багато часу, потрібно через Нововолинське Бюро технічної інвентаризації підтвердити право власності, про що суд надішле запит.



Проживає Валерій Терлецький зараз в селі Осмиловичі Іваничівського району. Туди ж пропонує приписати онуків Терлецького та Статочнюка, про що заявляє в позові.



Вбивці Катерини Литкіної за офіційним запитом суду не зареєстровані на території Волинської області



У своєму позові Валерій Терлецький заявив, що Статочнюк та Терлецький не є членами його сім’ї. А Терлецький постійно проживав з матір’ю в Словенії і був приписаний в будинку на Льва Толстого лише щоб виготовити документи для прийняття громадянства Словенії. Вказує, що при бажанні відповідачів, може приписати їх в будинок у селі Осмиловичі.



Під час підготовчого судового засідання суддя зазначив, що були надіслані запити в нововолинський ЦНАП та підрозділ УДМС у Волинській області, щоб надати відомості про місце реєстрації Терлецького та Статочнюка.



На запит суду надійшла відповідь, що в реєстрі територіальної громади Нововолинська відомості відсутні. Згідно з даними, що містяться в картотеці реєстраційного обліку управління Державної міграційної служби у Волинській області – зареєстровані чи зняті з реєстрації не значаться.



Чому не має даних про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання щодо вбивць Катерини Литкіної і де вони зареєстровані, чим закінчиться ця справа, та який вирок винесе апеляційний суд – дізнаємося згодом.



Судовий розгляд справи по суті щодо визнання Терлецького та Статочнюка такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, призначили на 16-те грудня.



Рідні Катерини Литкіної вже четвертий рік живуть від суду до суду, щоразу проживаючи трагічні події. А остаточний вирок вбивцям так і не винесли.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , дід хлопців, яких засудили за вбивство 16-річної дівчини з Нововолинська, звернувся з позовом до суду про визнання їх такими, що втратили право користування його житловим будинком.Про це повідомляє БУГ Нагадаємо, 28-го жовтня Ковельський міськрайонний суд виніс вироку тау справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної, яке скоїли у ніч з 1-го на 2-ге серпня 2016-го року.Суд задовольнив і цивільний позов у справі про стягнення майнової шкоди, а також моральної у сумі 2 мільйони гривень на користь матері вбитої дівчини Вікторії Литкіної та 2 мільйони – батька Сергія Литкіна.Вирок не набрав законної сили, бо захисники засуджених подали апеляцію. 28-го листопада справа буде розглянута Апеляційним судом Рівненської області. Тим часом вбивці перебувають у СІЗО в Маневицькій колонії.Дід вбивць Валерій Терлецький хоче через суд позбавити права на користування його житловим будинком онуків, де вони мали б бути зареєстровані, якби не таємничі обставини, які стали відомі під час підготовчого засідання за цивільним позовом у Нововолинському міському суді.На засідання з’явився сам позивач, однак не прийшов представник – адвокат Віктор Шостак. Відповідачами по справі є Терлецький та Статочнюк. Суд надіслав до Маневицької колонії лист, в якому повідомили про цивільний позов та надали можливість подати заперечення, які не надійшли.На засіданні були батько жорстоко вбитої дівчини та бабуся. Підтримати родину прийшов і помічник нардепа Ігоря Гузя Андрій Бокоч.Сергій Литкін подав заяву про залучення його до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, подавши відповідну заяву у день підготовчого засідання, 17-го жовтня.“Предметом позовних вимог в цьому провадженні є позбавлення права користування житловим будинком відповідачів Терлецького та Статочнюка. Одночасно Рівненським апеляційний судом слухається кримінальне провадження про їх обвинувачення. У вказаному проваджені вони визнані цивільними відповідачами, а я цивільним позивачем. За вироком суду Ковельського міськрайонного суду мій цивільний позов до обвинувачених про стягнення спричинених злочином матеріальної та моральної шкоди. Вирок не набрав законної сили і беручи до уваги вірогідність такого набрання, відшкодування шкоди може звестися нанівець”, – йдеться в заяві.Суд задовольнив клопотання батька Катерини Литкіної, зазначивши, що обставини можуть вплинути на його права. Хоч позивач був проти, не обґрунтувавши заперечень.Валерій Терлецький, який хоче позбавити онуків права на користування житлом на вулиці Льва Толстого, під час судового засідання заявив, що не хоче, щоб у залі були присутні інші особи.“Я проти. Це не є цирк, це моя особиста справа. Я нікого не запрошував”, – зазначив позивач.Суддя Андрій Василюк, який розглядає справу, зазначив, що погоджується в одному – це не цирк, це суд.“Не цирк, це – суд. У нас відкрите судове засідання, на якому мають право бути присутні будь-хто, навіть людина з вулиці”, – зазначив Василюк.Із матеріалів справи відомо, що власником житлового приміщення, щодо якого розглядається позов, належить Валерію Терлецькому на підставі договору дарування від 30-го січня 1990 року. Суддя зауважив, що так як пройшло багато часу, потрібно через Нововолинське Бюро технічної інвентаризації підтвердити право власності, про що суд надішле запит.Проживає Валерій Терлецький зараз в селі Осмиловичі Іваничівського району. Туди ж пропонує приписати онуків Терлецького та Статочнюка, про що заявляє в позові.У своєму позові Валерій Терлецький заявив, що Статочнюк та Терлецький не є членами його сім’ї. А Терлецький постійно проживав з матір’ю в Словенії і був приписаний в будинку на Льва Толстого лише щоб виготовити документи для прийняття громадянства Словенії. Вказує, що при бажанні відповідачів, може приписати їх в будинок у селі Осмиловичі.Під час підготовчого судового засідання суддя зазначив, що були надіслані запити в нововолинський ЦНАП та підрозділ УДМС у Волинській області, щоб надати відомості про місце реєстрації Терлецького та Статочнюка.На запит суду надійшла відповідь, що в реєстрі територіальної громади Нововолинська відомості відсутні. Згідно з даними, що містяться в картотеці реєстраційного обліку управління Державної міграційної служби у Волинській області – зареєстровані чи зняті з реєстрації не значаться.Чому не має даних про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання щодо вбивць Катерини Литкіної і де вони зареєстровані, чим закінчиться ця справа, та який вирок винесе апеляційний суд – дізнаємося згодом.Судовий розгляд справи по суті щодо визнання Терлецького та Статочнюка такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, призначили на 16-те грудня.Рідні Катерини Литкіної вже четвертий рік живуть від суду до суду, щоразу проживаючи трагічні події. А остаточний вирок вбивцям так і не винесли.

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