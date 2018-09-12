Дід вбивць Катерини Литкіної хоче позбавити онуків, які сидять в СІЗО, права користування житлом
Сьогодні, 17:14
Валерій Терлецький, дід хлопців, яких засудили за вбивство 16-річної дівчини з Нововолинська Катерини Литкіної, звернувся з позовом до суду про визнання їх такими, що втратили право користування його житловим будинком.
Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, 28-го жовтня Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної, яке скоїли у ніч з 1-го на 2-ге серпня 2016-го року.
Суд задовольнив і цивільний позов у справі про стягнення майнової шкоди, а також моральної у сумі 2 мільйони гривень на користь матері вбитої дівчини Вікторії Литкіної та 2 мільйони – батька Сергія Литкіна.
Вирок не набрав законної сили, бо захисники засуджених подали апеляцію. 28-го листопада справа буде розглянута Апеляційним судом Рівненської області. Тим часом вбивці перебувають у СІЗО в Маневицькій колонії.
Дід вбивць Валерій Терлецький хоче через суд позбавити права на користування його житловим будинком онуків, де вони мали б бути зареєстровані, якби не таємничі обставини, які стали відомі під час підготовчого засідання за цивільним позовом у Нововолинському міському суді.
На засідання з’явився сам позивач, однак не прийшов представник – адвокат Віктор Шостак. Відповідачами по справі є Терлецький та Статочнюк. Суд надіслав до Маневицької колонії лист, в якому повідомили про цивільний позов та надали можливість подати заперечення, які не надійшли.
На засіданні були батько жорстоко вбитої дівчини та бабуся Ольга Литкіна. Підтримати родину прийшов і помічник нардепа Ігоря Гузя Андрій Бокоч.
Сергій Литкін подав заяву про залучення його до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, подавши відповідну заяву у день підготовчого засідання, 17-го жовтня.
“Предметом позовних вимог в цьому провадженні є позбавлення права користування житловим будинком відповідачів Терлецького та Статочнюка. Одночасно Рівненським апеляційний судом слухається кримінальне провадження про їх обвинувачення. У вказаному проваджені вони визнані цивільними відповідачами, а я цивільним позивачем. За вироком суду Ковельського міськрайонного суду мій цивільний позов до обвинувачених про стягнення спричинених злочином матеріальної та моральної шкоди. Вирок не набрав законної сили і беручи до уваги вірогідність такого набрання, відшкодування шкоди може звестися нанівець”, – йдеться в заяві.
Суд задовольнив клопотання батька Катерини Литкіної, зазначивши, що обставини можуть вплинути на його права. Хоч позивач був проти, не обґрунтувавши заперечень.
«Це не цирк, я нікого не запрошував»
Валерій Терлецький, який хоче позбавити онуків права на користування житлом на вулиці Льва Толстого, під час судового засідання заявив, що не хоче, щоб у залі були присутні інші особи.
“Я проти. Це не є цирк, це моя особиста справа. Я нікого не запрошував”, – зазначив позивач.
Суддя Андрій Василюк, який розглядає справу, зазначив, що погоджується в одному – це не цирк, це суд.
“Не цирк, це – суд. У нас відкрите судове засідання, на якому мають право бути присутні будь-хто, навіть людина з вулиці”, – зазначив Василюк.
Із матеріалів справи відомо, що власником житлового приміщення, щодо якого розглядається позов, належить Валерію Терлецькому на підставі договору дарування від 30-го січня 1990 року. Суддя зауважив, що так як пройшло багато часу, потрібно через Нововолинське Бюро технічної інвентаризації підтвердити право власності, про що суд надішле запит.
Проживає Валерій Терлецький зараз в селі Осмиловичі Іваничівського району. Туди ж пропонує приписати онуків Терлецького та Статочнюка, про що заявляє в позові.
Вбивці Катерини Литкіної за офіційним запитом суду не зареєстровані на території Волинської області
У своєму позові Валерій Терлецький заявив, що Статочнюк та Терлецький не є членами його сім’ї. А Терлецький постійно проживав з матір’ю в Словенії і був приписаний в будинку на Льва Толстого лише щоб виготовити документи для прийняття громадянства Словенії. Вказує, що при бажанні відповідачів, може приписати їх в будинок у селі Осмиловичі.
Під час підготовчого судового засідання суддя зазначив, що були надіслані запити в нововолинський ЦНАП та підрозділ УДМС у Волинській області, щоб надати відомості про місце реєстрації Терлецького та Статочнюка.
На запит суду надійшла відповідь, що в реєстрі територіальної громади Нововолинська відомості відсутні. Згідно з даними, що містяться в картотеці реєстраційного обліку управління Державної міграційної служби у Волинській області – зареєстровані чи зняті з реєстрації не значаться.
Чому не має даних про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання щодо вбивць Катерини Литкіної і де вони зареєстровані, чим закінчиться ця справа, та який вирок винесе апеляційний суд – дізнаємося згодом.
Судовий розгляд справи по суті щодо визнання Терлецького та Статочнюка такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, призначили на 16-те грудня.
Рідні Катерини Литкіної вже четвертий рік живуть від суду до суду, щоразу проживаючи трагічні події. А остаточний вирок вбивцям так і не винесли.
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Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, 28-го жовтня Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної, яке скоїли у ніч з 1-го на 2-ге серпня 2016-го року.
Суд задовольнив і цивільний позов у справі про стягнення майнової шкоди, а також моральної у сумі 2 мільйони гривень на користь матері вбитої дівчини Вікторії Литкіної та 2 мільйони – батька Сергія Литкіна.
Вирок не набрав законної сили, бо захисники засуджених подали апеляцію. 28-го листопада справа буде розглянута Апеляційним судом Рівненської області. Тим часом вбивці перебувають у СІЗО в Маневицькій колонії.
Дід вбивць Валерій Терлецький хоче через суд позбавити права на користування його житловим будинком онуків, де вони мали б бути зареєстровані, якби не таємничі обставини, які стали відомі під час підготовчого засідання за цивільним позовом у Нововолинському міському суді.
На засідання з’явився сам позивач, однак не прийшов представник – адвокат Віктор Шостак. Відповідачами по справі є Терлецький та Статочнюк. Суд надіслав до Маневицької колонії лист, в якому повідомили про цивільний позов та надали можливість подати заперечення, які не надійшли.
На засіданні були батько жорстоко вбитої дівчини та бабуся Ольга Литкіна. Підтримати родину прийшов і помічник нардепа Ігоря Гузя Андрій Бокоч.
Сергій Литкін подав заяву про залучення його до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, подавши відповідну заяву у день підготовчого засідання, 17-го жовтня.
“Предметом позовних вимог в цьому провадженні є позбавлення права користування житловим будинком відповідачів Терлецького та Статочнюка. Одночасно Рівненським апеляційний судом слухається кримінальне провадження про їх обвинувачення. У вказаному проваджені вони визнані цивільними відповідачами, а я цивільним позивачем. За вироком суду Ковельського міськрайонного суду мій цивільний позов до обвинувачених про стягнення спричинених злочином матеріальної та моральної шкоди. Вирок не набрав законної сили і беручи до уваги вірогідність такого набрання, відшкодування шкоди може звестися нанівець”, – йдеться в заяві.
Суд задовольнив клопотання батька Катерини Литкіної, зазначивши, що обставини можуть вплинути на його права. Хоч позивач був проти, не обґрунтувавши заперечень.
«Це не цирк, я нікого не запрошував»
Валерій Терлецький, який хоче позбавити онуків права на користування житлом на вулиці Льва Толстого, під час судового засідання заявив, що не хоче, щоб у залі були присутні інші особи.
“Я проти. Це не є цирк, це моя особиста справа. Я нікого не запрошував”, – зазначив позивач.
Суддя Андрій Василюк, який розглядає справу, зазначив, що погоджується в одному – це не цирк, це суд.
“Не цирк, це – суд. У нас відкрите судове засідання, на якому мають право бути присутні будь-хто, навіть людина з вулиці”, – зазначив Василюк.
Із матеріалів справи відомо, що власником житлового приміщення, щодо якого розглядається позов, належить Валерію Терлецькому на підставі договору дарування від 30-го січня 1990 року. Суддя зауважив, що так як пройшло багато часу, потрібно через Нововолинське Бюро технічної інвентаризації підтвердити право власності, про що суд надішле запит.
Проживає Валерій Терлецький зараз в селі Осмиловичі Іваничівського району. Туди ж пропонує приписати онуків Терлецького та Статочнюка, про що заявляє в позові.
Вбивці Катерини Литкіної за офіційним запитом суду не зареєстровані на території Волинської області
У своєму позові Валерій Терлецький заявив, що Статочнюк та Терлецький не є членами його сім’ї. А Терлецький постійно проживав з матір’ю в Словенії і був приписаний в будинку на Льва Толстого лише щоб виготовити документи для прийняття громадянства Словенії. Вказує, що при бажанні відповідачів, може приписати їх в будинок у селі Осмиловичі.
Під час підготовчого судового засідання суддя зазначив, що були надіслані запити в нововолинський ЦНАП та підрозділ УДМС у Волинській області, щоб надати відомості про місце реєстрації Терлецького та Статочнюка.
На запит суду надійшла відповідь, що в реєстрі територіальної громади Нововолинська відомості відсутні. Згідно з даними, що містяться в картотеці реєстраційного обліку управління Державної міграційної служби у Волинській області – зареєстровані чи зняті з реєстрації не значаться.
Чому не має даних про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання щодо вбивць Катерини Литкіної і де вони зареєстровані, чим закінчиться ця справа, та який вирок винесе апеляційний суд – дізнаємося згодом.
Судовий розгляд справи по суті щодо визнання Терлецького та Статочнюка такими, що втратили право на користування житловим приміщенням, призначили на 16-те грудня.
Рідні Катерини Литкіної вже четвертий рік живуть від суду до суду, щоразу проживаючи трагічні події. А остаточний вирок вбивцям так і не винесли.
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