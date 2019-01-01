В Угорщині за загадкових обставин загинув український водій





Про це повідомив Чаба Піргер, речник прокуратури округу Зала, передає



За його словами, двоє українських водіїв перебували разом на місці для відпочинку поблизу Надьканіжи наприкінці минулого тижня. Одного з них виявила поліція біля каміону мертвим, у людини зафіксовані значні травми голови та хребта.



Водій іншого транспортного засобу каже, що побачив свого колегу, який лежав на землі, але подумав, що той просто спить, тому не викликав ні поліцію, ні швидку допомогу.



Нині 37-річного українського водія обвинувачують у ненадання допомоги. Поки триває слідство він не має права виїхати за межі країни і має залишитися на службовій квартирі в Будапешті, яку надає його роботодавець із Угорщини, додав речник прокурора.



Головне фото - ілюстративне.

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