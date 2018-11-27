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В Устилузі скаржаться на загиджену зупинку в центрі міста та відсутність вбиралень. ФОТО

В Устилузі скаржаться на загиджену зупинку в центрі міста та відсутність вбиралень. ФОТО
Мешканці міста Устилуг, яке розташоване на самісінькому кордоні з Європейським Союзом, скаржаться на загиджену зупинку в центрі міста та відсутність нормальної громадської вбральні.

Про це у своєму пості у групі Наш УстиLUG у Facebook написав мешканець Устилуга Павло Зінін, – повідомляє Район.Володимир-Волинський.

«Не хочеться знову про це писати, але мушу. Так як це моє місто і мені не однаково. Три місяці тому піднімав проблему загидженої зупинки в центрі Устилуга. Ходив до Поліщука, пропонував зробити новий безкоштовний громадський туалет або ж поставити біотуалети. Наш голова пообіцяв вирішити цю проблему, але, як самі бачите, йому плювати на людей...», – йдеться у дописі.

В коментарях до допису мешканці міста пишуть: «в нас ціле місто не прибирається!!! Не раз вийдеш в неділю прогулятися, а сміттєві баки повні, аж вивалюється. Один двірник на цілий Устилуг, а штат мерії роздули до не хочу...»; «І це є ж свої люди, самі себе позорять, якщо це молодь зробила (чомусь впевнена в цьому), так вдома те саме робіть, можливо буде «приємно». Кожен повинен слідкувати за собою а не жити по принципу, що хтось після тебе прибере. Сором»; «В усьому винні самі люди, і не допоможе ніякий новий туалет, поки не будуть працювати мізки! Чогось в себе на подвір'і ніхто такого не робить, Фоткати треба не сміття і туалет, а того, хто смітить і гадить»...

В Устилузі скаржаться на загиджену зупинку в центрі міста та відсутність вбиралень. ФОТО
В Устилузі скаржаться на загиджену зупинку в центрі міста та відсутність вбиралень. ФОТО
В Устилузі скаржаться на загиджену зупинку в центрі міста та відсутність вбиралень. ФОТО

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Теги: Устилуг, бруд, зупинка, вбиральні, сміття
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