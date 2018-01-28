Пара танцюристів з Волині – серед переможців міжнародного турніру
Сьогодні, 11:08
Танцюристи клубу спортивного танцю “StarLight” із Володимира-Волинського Роман Боярчук та Ярина Шуляр вибороли друге місце у Міжнародному турнірі спортивного бального танцю “Ukr Dance Cup 2019” в Харкові.
Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.
У рамках фестивалю в Харківському Палаці спорту пройшли змагання з європейської та латиноамериканської програм за різними віковими і рівневими категоріями, у в яких взяли участь понад 1600 танцюристів з різних країн.
Вихованці клубу спортивного танцю “StarLight” з Володимира-Волинського Роман Боярчук та Ярина Шуляр в категорії “Юніори 1 Rising Star – LA” з-поміж 33-х учасників вибороли друге місце. Оцінювали майстерність танцівників судді з Росії, Німеччини, Італії, США, Литви, Нідерландів, Англії та України.
Нагадаємо, що юні танцюристи стали срібними призерами у категорії “Junior 1 Open LA WDC” під час змагань зі спортивних танців WDC AL WORLD CHAMPIONSHIP 10-Dance & WDC AL WORLD CUP BALLROOM & LATIN “Freedom Dance Cup”, які відбулися 21-22 вересня у місті Радом (Республіка Польща). Неабияких зусиль для того, аби пара виступала на достойному рівні, доклали їх молоді та креативні тренери Станіслав та Софія Кузнєчихіни.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.
У рамках фестивалю в Харківському Палаці спорту пройшли змагання з європейської та латиноамериканської програм за різними віковими і рівневими категоріями, у в яких взяли участь понад 1600 танцюристів з різних країн.
Вихованці клубу спортивного танцю “StarLight” з Володимира-Волинського Роман Боярчук та Ярина Шуляр в категорії “Юніори 1 Rising Star – LA” з-поміж 33-х учасників вибороли друге місце. Оцінювали майстерність танцівників судді з Росії, Німеччини, Італії, США, Литви, Нідерландів, Англії та України.
Нагадаємо, що юні танцюристи стали срібними призерами у категорії “Junior 1 Open LA WDC” під час змагань зі спортивних танців WDC AL WORLD CHAMPIONSHIP 10-Dance & WDC AL WORLD CUP BALLROOM & LATIN “Freedom Dance Cup”, які відбулися 21-22 вересня у місті Радом (Республіка Польща). Неабияких зусиль для того, аби пара виступала на достойному рівні, доклали їх молоді та креативні тренери Станіслав та Софія Кузнєчихіни.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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