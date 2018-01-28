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Пара танцюристів з Волині – серед переможців міжнародного турніру

Пара танцюристів з Волині – серед переможців міжнародного турніру
Танцюристи клубу спортивного танцю “StarLight” із Володимира-Волинського Роман Боярчук та Ярина Шуляр вибороли друге місце у Міжнародному турнірі спортивного бального танцю “Ukr Dance Cup 2019” в Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.

У рамках фестивалю в Харківському Палаці спорту пройшли змагання з європейської та латиноамериканської програм за різними віковими і рівневими категоріями, у в яких взяли участь понад 1600 танцюристів з різних країн.

Вихованці клубу спортивного танцю “StarLight” з Володимира-Волинського Роман Боярчук та Ярина Шуляр в категорії “Юніори 1 Rising Star – LA” з-поміж 33-х учасників вибороли друге місце. Оцінювали майстерність танцівників судді з Росії, Німеччини, Італії, США, Литви, Нідерландів, Англії та України.

Нагадаємо, що юні танцюристи стали срібними призерами у категорії “Junior 1 Open LA WDC” під час змагань зі спортивних танців WDC AL WORLD CHAMPIONSHIP 10-Dance & WDC AL WORLD CUP BALLROOM & LATIN “Freedom Dance Cup”, які відбулися 21-22 вересня у місті Радом (Республіка Польща). Неабияких зусиль для того, аби пара виступала на достойному рівні, доклали їх молоді та креативні тренери Станіслав та Софія Кузнєчихіни.

Фото ілюстративне

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Теги: Роман Боярчук, Ярина Шуляр, танці, турнір, Володимир-Волинський
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