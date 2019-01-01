Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Дігтів
2. 09:00-17:00
с. Яковичі, вул.: Жовтнева, 2-49
3. 09:00-17:00
Районна ветеринарна аптека, гаражі Привокзальна м. Вол.-Вол, вул. М.Богуславки, Кобзарська, Мітіна, Кн. Олега, 81, 83, 85, 87, 64, 66, 68, 99, 97, 91, 101
с. Острівок, вул. Шкартальна, Миру, Шкільна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-306
09:00-17:00 Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки:
вул. Дачна,
вул. І. Франка
вул. Набережна
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-20
09:00-17:00 ФОП Воляник П.В.-торговий павільйон с. Холонів:
вул. Зелена,
вул. Джерельна
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв від КТП-287 9:00-16:30 с.Литовеж (Страхівець) вул.Литовська 28-100(парні) .
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. ПЛ-10 кВ 70-03 11:00-17:00
КТП-45с.Муравище
СГВК`Муравищенське`
ФОП Мелех Михайло Костянтинович
КТП-163с.Муравище
СГВК "Муравищанське"
КТП-164 с.Муравище
ФОП Навроцька Софія Григорівна
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-370 с.Муравище
ДП "Ківерцівське лісове господарство"
КТП-450 с.Муравище
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна
Відділ освіти
Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП
Михайлюк Віталій Володимирович
КТП-451 с.Муравище Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Радчук Юрій Степанович
КТП-452
Відділ культури і туризму
КТП-551 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-552 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-45с.Муравище
КТП-163с.Муравище
КТП-164 с.Муравище
КТП-370 с.Муравище
КТП-450 с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні) вул.Центральна,буд.1-30
вул.Шкільна,20-44
КТП-451 с.Муравище
вул.Центральна,буд.32-48(парні)
вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29, вул.Робітнича, буд.25-30,32-60
КТП-452
вул.Центральна,буд.54-86
вул.Центральна,буд.21-33,(непарні),вул.Молодіжна,10-24(парні)
КТП-551 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква
Ковельське Райво
Церква ХВЕП
С/Р Білашів
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів
2.
9:00-17:00
СТзОВ"Колос"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Тублікарня
ФОП Горайчук В.П.
ПрАТ "Поворське РТП"
МПП "Гіперіон"
ВАТ "Родючість"
СТ Повурськ
ФОП Дерев'янчук Г.І
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське П-во вет.медицини
Ковельське Райво
Ф.о. Боровик Л.О.
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
Львівська залізниця
Ковельське СЛАТ "Тур"
Вол-Волинська КЕВ
с.Поворськ
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Привітне (вул.І.Франка, Чкалова, Центральна, Гагаріна), с.Кремеш, Заячиці, Твориничі, В.Цевеличі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-306 10:00-17:00 с. Гаразджа (Церква, Будинок культури, Школа, Артсвердловина, ФАП), ФОП Гаврилюк, ФОП Іващенко С.В., ПАТ «Дата Груп» с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-70, Зоряна, Гірська, 10-30, Шкільна, Незалежності
2. КТП-714 09:00 – 17:00 с. Н. Оздів вул. Степова
3. КТП-285 09:00 – 17:00 смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна
4. ПЛ-10 кВ Л-41-01 до ЛР-167 (КТП-617, 159, 551, 517, 28, 530, 799, 805) 09:00 – 17:00 п-ць Овсіюк О.Я., ТзОВ „Золотий екватор”, ФОП Токар Н.М., ФОП Яручик В.А., ПП “Фортуна і Компані”, ТОВ“ВОГ РІТЕЙЛ”, ОК “Струмочок” с. Струмівка вул. Сільська, Східна.
Любомльський та Шацький райони
1. КТП 342 9:00-17:00 Смт.Шацьк вул 1 Травня, 8 Березня, Вишнева, Гаврилевича
2. ЗТП 168 9:00-17:00 сПідгородно
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
смт. Маневичі
вул. Луцька
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-62 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.І.Франка, 2-34, 1-5, 48-72, 45-67
вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42
вул.Зелена
вул.Грушевського,40
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Л.Українки
вул.Філатова
вул.Попова
вул.І.Франка
вул.Павлова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. КТП-277 Л-1,2 10:00-17:00 с Кримне вул Квіткова Перемоги
2. КТП-214 10:00-17:00 с Смідин вул Квітнева Відродження Гагаріна Комсомольська
3. ЩТП-242 Л-1 9:00-17:00 с Глухи вул Денисова
Турійський район
1. 10:00-15:30
Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,
гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,
будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Дігтів
2. 09:00-17:00
с. Яковичі, вул.: Жовтнева, 2-49
3. 09:00-17:00
Районна ветеринарна аптека, гаражі Привокзальна м. Вол.-Вол, вул. М.Богуславки, Кобзарська, Мітіна, Кн. Олега, 81, 83, 85, 87, 64, 66, 68, 99, 97, 91, 101
с. Острівок, вул. Шкартальна, Миру, Шкільна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-306
09:00-17:00 Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки:
вул. Дачна,
вул. І. Франка
вул. Набережна
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-20
09:00-17:00 ФОП Воляник П.В.-торговий павільйон с. Холонів:
вул. Зелена,
вул. Джерельна
Іваничівський район
1. ПЛ-04кв від КТП-287 9:00-16:30 с.Литовеж (Страхівець) вул.Литовська 28-100(парні) .
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. ПЛ-10 кВ 70-03 11:00-17:00
КТП-45с.Муравище
СГВК`Муравищенське`
ФОП Мелех Михайло Костянтинович
КТП-163с.Муравище
СГВК "Муравищанське"
КТП-164 с.Муравище
ФОП Навроцька Софія Григорівна
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-370 с.Муравище
ДП "Ківерцівське лісове господарство"
КТП-450 с.Муравище
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна
Відділ освіти
Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП
Михайлюк Віталій Володимирович
КТП-451 с.Муравище Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Радчук Юрій Степанович
КТП-452
Відділ культури і туризму
КТП-551 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-552 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-45с.Муравище
КТП-163с.Муравище
КТП-164 с.Муравище
КТП-370 с.Муравище
КТП-450 с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні) вул.Центральна,буд.1-30
вул.Шкільна,20-44
КТП-451 с.Муравище
вул.Центральна,буд.32-48(парні)
вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29, вул.Робітнича, буд.25-30,32-60
КТП-452
вул.Центральна,буд.54-86
вул.Центральна,буд.21-33,(непарні),вул.Молодіжна,10-24(парні)
КТП-551 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква
Ковельське Райво
Церква ХВЕП
С/Р Білашів
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів
2.
9:00-17:00
СТзОВ"Колос"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Тублікарня
ФОП Горайчук В.П.
ПрАТ "Поворське РТП"
МПП "Гіперіон"
ВАТ "Родючість"
СТ Повурськ
ФОП Дерев'янчук Г.І
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське П-во вет.медицини
Ковельське Райво
Ф.о. Боровик Л.О.
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
Львівська залізниця
Ковельське СЛАТ "Тур"
Вол-Волинська КЕВ
с.Поворськ
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Привітне (вул.І.Франка, Чкалова, Центральна, Гагаріна), с.Кремеш, Заячиці, Твориничі, В.Цевеличі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-306 10:00-17:00 с. Гаразджа (Церква, Будинок культури, Школа, Артсвердловина, ФАП), ФОП Гаврилюк, ФОП Іващенко С.В., ПАТ «Дата Груп» с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-70, Зоряна, Гірська, 10-30, Шкільна, Незалежності
2. КТП-714 09:00 – 17:00 с. Н. Оздів вул. Степова
3. КТП-285 09:00 – 17:00 смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна
4. ПЛ-10 кВ Л-41-01 до ЛР-167 (КТП-617, 159, 551, 517, 28, 530, 799, 805) 09:00 – 17:00 п-ць Овсіюк О.Я., ТзОВ „Золотий екватор”, ФОП Токар Н.М., ФОП Яручик В.А., ПП “Фортуна і Компані”, ТОВ“ВОГ РІТЕЙЛ”, ОК “Струмочок” с. Струмівка вул. Сільська, Східна.
Любомльський та Шацький райони
1. КТП 342 9:00-17:00 Смт.Шацьк вул 1 Травня, 8 Березня, Вишнева, Гаврилевича
2. ЗТП 168 9:00-17:00 сПідгородно
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
смт. Маневичі
вул. Луцька
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-62 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.І.Франка, 2-34, 1-5, 48-72, 45-67
вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42
вул.Зелена
вул.Грушевського,40
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Л.Українки
вул.Філатова
вул.Попова
вул.І.Франка
вул.Павлова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. КТП-277 Л-1,2 10:00-17:00 с Кримне вул Квіткова Перемоги
2. КТП-214 10:00-17:00 с Смідин вул Квітнева Відродження Гагаріна Комсомольська
3. ЩТП-242 Л-1 9:00-17:00 с Глухи вул Денисова
Турійський район
1. 10:00-15:30
Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,
гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,
будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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