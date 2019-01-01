Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 жовтня







Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с. Дігтів

2. 09:00-17:00

с. Яковичі, вул.: Жовтнева, 2-49

3. 09:00-17:00

Районна ветеринарна аптека, гаражі Привокзальна м. Вол.-Вол, вул. М.Богуславки, Кобзарська, Мітіна, Кн. Олега, 81, 83, 85, 87, 64, 66, 68, 99, 97, 91, 101

с. Острівок, вул. Шкартальна, Миру, Шкільна



Горохівський район



1. ПЛ-0,4 кВ КТП-306

09:00-17:00 Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки:

вул. Дачна,

вул. І. Франка

вул. Набережна

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-20

09:00-17:00 ФОП Воляник П.В.-торговий павільйон с. Холонів:

вул. Зелена,

вул. Джерельна



Іваничівський район



1. ПЛ-04кв від КТП-287 9:00-16:30 с.Литовеж (Страхівець) вул.Литовська 28-100(парні) .



Камінь-Каширський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Ківерцівський район



1. ПЛ-10 кВ 70-03 11:00-17:00

КТП-45с.Муравище

СГВК`Муравищенське`

ФОП Мелех Михайло Костянтинович

КТП-163с.Муравище

СГВК "Муравищанське"

КТП-164 с.Муравище

ФОП Навроцька Софія Григорівна

ТСЛ `Мічурінець`

КТП-370 с.Муравище

ДП "Ківерцівське лісове господарство"

КТП-450 с.Муравище

ФОП Герасимюк Лідія Івнівна

Відділ освіти

Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП

Михайлюк Віталій Володимирович





КТП-451 с.Муравище Ківерцівське сільське споживче товариство

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

ФОП Радчук Юрій Степанович



КТП-452

Відділ культури і туризму





КТП-551 с.Муравище

ТСЛ `Мічурінець`

КТП-552 с.Муравище

ТСЛ `Мічурінець`

КТП-45с.Муравище





КТП-163с.Муравище



КТП-164 с.Муравище





КТП-370 с.Муравище



КТП-450 с.Муравище

вул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,

вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні) вул.Центральна,буд.1-30

вул.Шкільна,20-44

КТП-451 с.Муравище

вул.Центральна,буд.32-48(парні)

вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29, вул.Робітнича, буд.25-30,32-60

КТП-452

вул.Центральна,буд.54-86

вул.Центральна,буд.21-33,(непарні),вул.Молодіжна,10-24(парні)

КТП-551 с.Муравище

ТСЛ `Мічурінець`



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Церква

Ковельське Райво

Церква ХВЕП

С/Р Білашів

Ковельське МТМО

ПАТ"Укртелеком"

Вол.дирекція УДППЗ

СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів



2.



9:00-17:00

СТзОВ"Колос"

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

Тублікарня

ФОП Горайчук В.П.

ПрАТ "Поворське РТП"

МПП "Гіперіон"

ВАТ "Родючість"

СТ Повурськ

ФОП Дерев'янчук Г.І

Вол.дирекція УДППЗ

ПАТ"Укртелеком"

Ковельське П-во вет.медицини

Ковельське Райво

Ф.о. Боровик Л.О.

ФОП Копанчук В.М.

ФОП Басиста О.М.

Львівська залізниця

Ковельське СЛАТ "Тур"

Вол-Волинська КЕВ

с.Поворськ



Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Привітне (вул.І.Франка, Чкалова, Центральна, Гагаріна), с.Кремеш, Заячиці, Твориничі, В.Цевеличі



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район



1. КТП-306 10:00-17:00 с. Гаразджа (Церква, Будинок культури, Школа, Артсвердловина, ФАП), ФОП Гаврилюк, ФОП Іващенко С.В., ПАТ «Дата Груп» с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-70, Зоряна, Гірська, 10-30, Шкільна, Незалежності

2. КТП-714 09:00 – 17:00 с. Н. Оздів вул. Степова

3. КТП-285 09:00 – 17:00 смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна

4. ПЛ-10 кВ Л-41-01 до ЛР-167 (КТП-617, 159, 551, 517, 28, 530, 799, 805) 09:00 – 17:00 п-ць Овсіюк О.Я., ТзОВ „Золотий екватор”, ФОП Токар Н.М., ФОП Яручик В.А., ПП “Фортуна і Компані”, ТОВ“ВОГ РІТЕЙЛ”, ОК “Струмочок” с. Струмівка вул. Сільська, Східна.



Любомльський та Шацький райони



1. КТП 342 9:00-17:00 Смт.Шацьк вул 1 Травня, 8 Березня, Вишнева, Гаврилевича

2. ЗТП 168 9:00-17:00 сПідгородно



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район



1. 10:00-17:00

смт. Маневичі

вул. Луцька



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-62 09:00-17:00 смт.Благодатне

вул.І.Франка, 2-34, 1-5, 48-72, 45-67

вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42

вул.Зелена

вул.Грушевського,40

2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ

вул.Паркова

вул.Л.Українки

вул.Філатова

вул.Попова

вул.І.Франка

вул.Павлова



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова

10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ

с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ



11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл кар’єр.

с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл





Старовижівський район



1. КТП-277 Л-1,2 10:00-17:00 с Кримне вул Квіткова Перемоги

2. КТП-214 10:00-17:00 с Смідин вул Квітнева Відродження Гагаріна Комсомольська

3. ЩТП-242 Л-1 9:00-17:00 с Глухи вул Денисова



Турійський район



1. 10:00-15:30

Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби



2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,

гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,

будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Дігтів2. 09:00-17:00с. Яковичі, вул.: Жовтнева, 2-493. 09:00-17:00Районна ветеринарна аптека, гаражі Привокзальна м. Вол.-Вол, вул. М.Богуславки, Кобзарська, Мітіна, Кн. Олега, 81, 83, 85, 87, 64, 66, 68, 99, 97, 91, 101с. Острівок, вул. Шкартальна, Миру, Шкільна1. ПЛ-0,4 кВ КТП-30609:00-17:00 Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки:вул. Дачна,вул. І. Франкавул. Набережна2. ПЛ-0,4 кВ КТП-2009:00-17:00 ФОП Воляник П.В.-торговий павільйон с. Холонів:вул. Зелена,вул. Джерельна1. ПЛ-04кв від КТП-287 9:00-16:30 с.Литовеж (Страхівець) вул.Литовська 28-100(парні) .Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ 70-03 11:00-17:00КТП-45с.МуравищеСГВК`Муравищенське`ФОП Мелех Михайло КостянтиновичКТП-163с.МуравищеСГВК "Муравищанське"КТП-164 с.МуравищеФОП Навроцька Софія ГригорівнаТСЛ `Мічурінець`КТП-370 с.МуравищеДП "Ківерцівське лісове господарство"КТП-450 с.МуравищеФОП Герасимюк Лідія ІвнівнаВідділ освітиРелігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КПМихайлюк Віталій ВолодимировичКТП-451 с.Муравище Ківерцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Радчук Юрій СтепановичКТП-452Відділ культури і туризмуКТП-551 с.МуравищеТСЛ `Мічурінець`КТП-552 с.МуравищеТСЛ `Мічурінець`КТП-45с.МуравищеКТП-163с.МуравищеКТП-164 с.МуравищеКТП-370 с.МуравищеКТП-450 с.Муравищевул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні) вул.Центральна,буд.1-30вул.Шкільна,20-44КТП-451 с.Муравищевул.Центральна,буд.32-48(парні)вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29, вул.Робітнича, буд.25-30,32-60КТП-452вул.Центральна,буд.54-86вул.Центральна,буд.21-33,(непарні),вул.Молодіжна,10-24(парні)КТП-551 с.МуравищеТСЛ `Мічурінець`1. 9:00-17:00ЦеркваКовельське РайвоЦерква ХВЕПС/Р БілашівКовельське МТМОПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗСТ "Каскад-Плюс" с.Білашів2.9:00-17:00СТзОВ"Колос"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ТублікарняФОП Горайчук В.П.ПрАТ "Поворське РТП"МПП "Гіперіон"ВАТ "Родючість"СТ ПовурськФОП Дерев'янчук Г.ІВол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"Ковельське П-во вет.медициниКовельське РайвоФ.о. Боровик Л.О.ФОП Копанчук В.М.ФОП Басиста О.М.Львівська залізницяКовельське СЛАТ "Тур"Вол-Волинська КЕВс.Поворськ1. 9:00-17:00с.Привітне (вул.І.Франка, Чкалова, Центральна, Гагаріна), с.Кремеш, Заячиці, Твориничі, В.ЦевеличіВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-306 10:00-17:00 с. Гаразджа (Церква, Будинок культури, Школа, Артсвердловина, ФАП), ФОП Гаврилюк, ФОП Іващенко С.В., ПАТ «Дата Груп» с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-70, Зоряна, Гірська, 10-30, Шкільна, Незалежності2. КТП-714 09:00 – 17:00 с. Н. Оздів вул. Степова3. КТП-285 09:00 – 17:00 смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна4. ПЛ-10 кВ Л-41-01 до ЛР-167 (КТП-617, 159, 551, 517, 28, 530, 799, 805) 09:00 – 17:00 п-ць Овсіюк О.Я., ТзОВ „Золотий екватор”, ФОП Токар Н.М., ФОП Яручик В.А., ПП “Фортуна і Компані”, ТОВ“ВОГ РІТЕЙЛ”, ОК “Струмочок” с. Струмівка вул. Сільська, Східна.1. КТП 342 9:00-17:00 Смт.Шацьк вул 1 Травня, 8 Березня, Вишнева, Гаврилевича2. ЗТП 168 9:00-17:00 сПідгородноВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00смт. Маневичівул. Луцька1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-62 09:00-17:00 смт.Благодатневул.І.Франка, 2-34, 1-5, 48-72, 45-67вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42вул.Зеленавул.Грушевського,402. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськвул.Парковавул.Л.Українкивул.Філатовавул.Поповавул.І.Франкавул.ПавловаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1. КТП-277 Л-1,2 10:00-17:00 с Кримне вул Квіткова Перемоги2. КТП-214 10:00-17:00 с Смідин вул Квітнева Відродження Гагаріна Комсомольська3. ЩТП-242 Л-1 9:00-17:00 с Глухи вул Денисова1. 10:00-15:30Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин

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