Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО





Про це інформує пресслужба Шацького НПП.



Зазначають, що проводити подібні роботи на території парку заборонено. Тому такі дії є порушенням с. 91 КУпАП, п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП» та ст. ст. 88, 89, 94 Водного кодексу України.



До слова, наразі шукають порушників, аби притягнути їх до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу проводились несанкціоновані роботи, а саме діставання екскаватором піску з озера Світязь, що призвело до зміни структури берегової лінії.Про це інформує пресслужба Шацького НПП.Зазначають, що проводити подібні роботи на території парку заборонено. Тому такі дії є порушенням с. 91 КУпАП, п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП» та ст. ст. 88, 89, 94 Водного кодексу України.До слова, наразі шукають порушників, аби притягнути їх до відповідальності.

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