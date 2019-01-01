Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО
Сьогодні, 13:30
На території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу проводились несанкціоновані роботи, а саме діставання екскаватором піску з озера Світязь, що призвело до зміни структури берегової лінії.
Про це інформує пресслужба Шацького НПП.
Зазначають, що проводити подібні роботи на території парку заборонено. Тому такі дії є порушенням с. 91 КУпАП, п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП» та ст. ст. 88, 89, 94 Водного кодексу України.
До слова, наразі шукають порушників, аби притягнути їх до відповідальності.
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Про це інформує пресслужба Шацького НПП.
Зазначають, що проводити подібні роботи на території парку заборонено. Тому такі дії є порушенням с. 91 КУпАП, п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП» та ст. ст. 88, 89, 94 Водного кодексу України.
До слова, наразі шукають порушників, аби притягнути їх до відповідальності.
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Коментарі 1
це були волонтери, які самотужки власним коштом проводили днопоглиблювальні та берегоукріплюючі роботи. Такі, тіпа, як колись були тимурівці)))
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