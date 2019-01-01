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Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО

Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО
На території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу проводились несанкціоновані роботи, а саме діставання екскаватором піску з озера Світязь, що призвело до зміни структури берегової лінії.

Про це інформує пресслужба Шацького НПП.

Зазначають, що проводити подібні роботи на території парку заборонено. Тому такі дії є порушенням с. 91 КУпАП, п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП» та ст. ст. 88, 89, 94 Водного кодексу України.

До слова, наразі шукають порушників, аби притягнути їх до відповідальності.

Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО
Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО
Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО
Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО
Невідомі екскаватором копали пісок з озера Світязь. ФОТО

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Теги: Шацький національний парк
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
це були волонтери, які самотужки власним коштом проводили днопоглиблювальні та берегоукріплюючі роботи. Такі, тіпа, як колись були тимурівці)))
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