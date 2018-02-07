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Знайшли спосіб боротьби з воронами у парку Володимира

Знайшли спосіб боротьби з воронами у парку Володимира
У парку біля музею ім. Дверницького у Володимирі-Волинському зняли частину воронячих гнізд.

Про це розповів під час брифінгу 22-го жовтня міський голова Петро Саганюк.

За його словами, вдалося знайти людину, яка за помірну ціну – 3,5 тисячі гривень – погодилася зняти воронячі гнізда. Як розповів голова, чоловік має необхідне обладнання і вже впорався з частиною роботи.

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Зазначимо, раніше Петро Саганюк розповів, що від містян надійшло чимало пропозицій про те, як боротися з воронами у парку Дверницького. Нагадаємо, що раніше мер говорив, що від 30-ти до 50-ти тисяч гривень премії може отримати людина, яка знайде спосіб переселити ворон із парку.

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Теги: парк, Володимир
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Коментарі 2
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Це нітрохи не рішення. Навесні вони побудують нові гнізда. Єдине рішення - попідрізати дерева.
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Це ворони вони нікуди не дінуться, дерева розрізати нахрена там дерева по 100 і більше років
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