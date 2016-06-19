Репер Серьога дасть концерт «Бумеру 15 років»*

Серьоги — «Бумеру 15 років!».



Нічогенька дата, погодьтесь? До речі, саме композиція «Чорний бумер» неодноразово здобувала звання різних музичних премій як «Найкращий рингтон», а у 2005 році навіть отримала нагороду “Золотий грамофон”. Воно і не дивно, бо у той період «Чорний бумер» лунав чи не з кожної праски.



Тому відсвяткувати цю подію артист хоче саме з тими, хто виріс на його піснях, хто любить його творчість, хто хоче поринути в олдскульну атмосферу. І таких збереться 13 листопада цілий Жовтневий палац у Києві (



Можете зробити це просто зараз, перейшовши за посиланням:



Чого вам очікувати від концерту? Розділити цю радість разом з Серьогою прийдуть зірки українського шоу-бізнесу. Вечір обіцяє бути цікавим. Сам артист дуже вдало уміє працювати з публікою і має неабияке почуття гумору, тому заряд позитиву та драйву гарантовано. Не сумнівайтесь, що у цей вечір ви зможете почути улюблені так звані спортивні частівки з часів «Серьоги», іронічні композиції проекту «Поліграф Шарікоff» та зовсім нові пісні артиста. А також багато подарунків та приємних сюрпризів.



Приходьте, щоб відсвяткувати день народження легендарної пісні. І про друзів не забудьте.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 листопада 2019 року у «Жовтневому» палаці в Києві відбудеться ювілейний концерт репера— «Бумеру 15 років!».Нічогенька дата, погодьтесь? До речі, саме композиція «Чорний бумер» неодноразово здобувала звання різних музичних премій як «Найкращий рингтон», а у 2005 році навіть отримала нагороду “Золотий грамофон”. Воно і не дивно, бо у той період «Чорний бумер» лунав чи не з кожної праски.Тому відсвяткувати цю подію артист хоче саме з тими, хто виріс на його піснях, хто любить його творчість, хто хоче поринути в олдскульну атмосферу. І таких збереться 13 листопада цілий Жовтневий палац у Києві ( https://ticketsbox.com/ktyabrskij-dvorets/ ). Але ми знаємо, що охочих та шанувальників творчості Серьоги набагато більше. Тому радимо запастись квитками заздалегідь.Можете зробити це просто зараз, перейшовши за посиланням: https://kiev.ticketsbox.com/poligraf-sharikoff/ . Лише декілька кліків - і електронні квитки опиняться на вашому е-мейлі. Ніяких черг у касах, очікувань кур’єрів та інших справ, які забирають ваш час. Тим паче, такі квитки не потрібно роздруковувати. А це, якщо дивитись глобально, зберігає природу та навколишнє середовище.Чого вам очікувати від концерту? Розділити цю радість разом з Серьогою прийдуть зірки українського шоу-бізнесу. Вечір обіцяє бути цікавим. Сам артист дуже вдало уміє працювати з публікою і має неабияке почуття гумору, тому заряд позитиву та драйву гарантовано. Не сумнівайтесь, що у цей вечір ви зможете почути улюблені так звані спортивні частівки з часів «Серьоги», іронічні композиції проекту «Поліграф Шарікоff» та зовсім нові пісні артиста. А також багато подарунків та приємних сюрпризів.Приходьте, щоб відсвяткувати день народження легендарної пісні. І про друзів не забудьте.

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