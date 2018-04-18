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На Волині викрали таблички з могил польських поліцейських: шукають свідків

На Волині викрали таблички з могил польських поліцейських: шукають свідків
У Ковелі зруйнували нагробні пам'ятники на місцевому недіючому кладовищі на вулиці Незалежності. Шукають очевидців події.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області

Встановили, що з 5 по 7 жовтня невідома особа викрала 9 полімерних надгробних табличок з могил польських поліцейських, похованих в часи 1935-1939 років.

Відкрили кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою).

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють інформацією про особу, причетну до вчинення цього правопорушення або стали очевидцем даної події, повідомити інформацію за телефоном 03352(61-6-91) або 102.


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Теги: пам'ятники, Ковель, знищення
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