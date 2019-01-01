Температура впаде до +5: в Україну йде похолодання

Микола Кульбіда повідомив, що осіннє похолодання прийде в Україну з понеділка, 28 жовтня, а температура взимку, згідно з прогнозами, буде вищою за норму.



Про це він розповів у коментарі



"З понеділка (похолодання - ІФ). Спочатку температура знизиться вдень до 5-10 ° в порівнянні з нинішніми 15-20 °. Потім до кінця тижня будуть в нічні години спостерігатися заморозки, а денна температура близько 3-8 ° тепла", - сказав синоптик.



У той же час Кульбіда зазначив, що пізніше ще буде потепління, але вже не таке суттєве.



Щодо прогнозів на зиму, директор Укргідрометцентру підкреслив, що, беручи до уваги кліматичні зміни, середня температура в зимовий період щорічно збільшується, і в цьому році вона буде вищою за норму.



"В минулому році зима по температурному режиму була вищою за норму, думаю, що ця ж тенденція збережеться і на цю зиму", - додав він.



Кульбіда зазначив, що похолодання буде, можливо, сильне, але короткочасне.



У той же час директор Укргідрометцентру утримався від прогнозу щодо сніжних опадів узимку, зокрема, в період святкування Нового року і Різдва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Українського гідрометцентруповідомив, що осіннє похолодання прийде в Україну з понеділка, 28 жовтня, а температура взимку, згідно з прогнозами, буде вищою за норму.Про це він розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" "З понеділка (похолодання - ІФ). Спочатку температура знизиться вдень до 5-10 ° в порівнянні з нинішніми 15-20 °. Потім до кінця тижня будуть в нічні години спостерігатися заморозки, а денна температура близько 3-8 ° тепла", - сказав синоптик.У той же час Кульбіда зазначив, що пізніше ще буде потепління, але вже не таке суттєве.Щодо прогнозів на зиму, директор Укргідрометцентру підкреслив, що, беручи до уваги кліматичні зміни, середня температура в зимовий період щорічно збільшується, і в цьому році вона буде вищою за норму."В минулому році зима по температурному режиму була вищою за норму, думаю, що ця ж тенденція збережеться і на цю зиму", - додав він.Кульбіда зазначив, що похолодання буде, можливо, сильне, але короткочасне.У той же час директор Укргідрометцентру утримався від прогнозу щодо сніжних опадів узимку, зокрема, в період святкування Нового року і Різдва.

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