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Температура впаде до +5: в Україну йде похолодання

Температура впаде до +5: в Україну йде похолодання
Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що осіннє похолодання прийде в Україну з понеділка, 28 жовтня, а температура взимку, згідно з прогнозами, буде вищою за норму.

Про це він розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"З понеділка (похолодання - ІФ). Спочатку температура знизиться вдень до 5-10 ° в порівнянні з нинішніми 15-20 °. Потім до кінця тижня будуть в нічні години спостерігатися заморозки, а денна температура близько 3-8 ° тепла", - сказав синоптик.

У той же час Кульбіда зазначив, що пізніше ще буде потепління, але вже не таке суттєве.

Щодо прогнозів на зиму, директор Укргідрометцентру підкреслив, що, беручи до уваги кліматичні зміни, середня температура в зимовий період щорічно збільшується, і в цьому році вона буде вищою за норму.

"В минулому році зима по температурному режиму була вищою за норму, думаю, що ця ж тенденція збережеться і на цю зиму", - додав він.

Кульбіда зазначив, що похолодання буде, можливо, сильне, але короткочасне.

У той же час директор Укргідрометцентру утримався від прогнозу щодо сніжних опадів узимку, зокрема, в період святкування Нового року і Різдва.

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Теги: синоптик, погода, похолодання
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