«Скринька хоробрості»: луцькі школярі збирають подарунки для онкохворих дітей. ВІДЕО





Проєкт «Скринька хоробрості» ініціював Благодійний фонд «Стопрак», йдеться в сюжеті



Четвертокласник Тимофій Ткачук показує, що приніс дітям, які лікуються в Онкогематологічному центрі.



«Я підготував їм настільну гру, щоб їм було весело, ця гра на багатьох діток, ще приніс книжку про природу і ще пакет іграшок. Вони їм більше потрібні, ніж мені», - розповів учень.



Хлопець з однокласниками долучився до проєкту «Скринька хоробрості». Каже, що і він, і його друзі хочуть подарувати радість тим, хто цього потребує.



«Нам не найкращі відчуття там лежати, бо там такі палати, де діти лежать хворі і не можна там голосно говорити. а є такі, що потрібно навпаки їх мотивувати, щоб вони розуміли, що вони зможуть одужати і зрозуміють, що шанси в них великі є».



Акція «Скринька хоробрості» проводиться не вперше, розповіла її ініціаторка Марія Адамчук. Вона каже, що дітям, які лікуються від онкології, дають подарунок після проведеної медичної процедури.



«Дитинці ставлять капельницю чи катетор і після того, як процедура завершена вона може вибрати іграшку. Ми не беремо, лікарі не дозволяють іграшки м’які, вони пилозбирачі, просимо таке не приносити», - пояснила Марія Адамчук.



Онкогематологічний центр Волинської обласної дитячої лікарні. Нині тут 5-ро онкологічних пацієнтів і семеро дітей з гематологічними недугами. 13-річна Олександра з Камінь-Каширського району лікується п’ять місяців. Попереду у дівчини три блоки хіміотерапії.



«Дитина особлива, через те йде дуже важко, надіємося на Бога і на лікарів. Вона жде тих волонтерів. Ви ж бачите, це не велике щось, це простий гарбузик, але вона переключається. Вона дитина лежача. Не хоче вставати, не хоче сідати, але варто волонтерам прийти, вона: мам посади мене», - розповіла мама Олександри Ніна Ліпич.



Катерина Мойсік психологом працює у відділенні восьмий рік. Каже: бачить різні емоційні стани пацієнтів. «Скринька хоробрості» з її слів, це – вагома моральна підтримка для пацієнтів цього відділення.



Ініціаторка проєкту Марія Адамчук зауважила, що акція «Скринька хоробрості» безстрокова, долучитися до неї можуть усі охочі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Луцької спеціалізованої школи №5 передали іграшки, книги, розмальовки та інші речі для дітей Онкогематологічного центру Обласної дитячої лікарні.Проєкт «Скринька хоробрості» ініціював Благодійний фонд «Стопрак», йдеться в сюжеті Суспільного Четвертокласникпоказує, що приніс дітям, які лікуються в Онкогематологічному центрі.«Я підготував їм настільну гру, щоб їм було весело, ця гра на багатьох діток, ще приніс книжку про природу і ще пакет іграшок. Вони їм більше потрібні, ніж мені», - розповів учень.Хлопець з однокласниками долучився до проєкту «Скринька хоробрості». Каже, що і він, і його друзі хочуть подарувати радість тим, хто цього потребує.«Нам не найкращі відчуття там лежати, бо там такі палати, де діти лежать хворі і не можна там голосно говорити. а є такі, що потрібно навпаки їх мотивувати, щоб вони розуміли, що вони зможуть одужати і зрозуміють, що шанси в них великі є».Акція «Скринька хоробрості» проводиться не вперше, розповіла її ініціаторка. Вона каже, що дітям, які лікуються від онкології, дають подарунок після проведеної медичної процедури.«Дитинці ставлять капельницю чи катетор і після того, як процедура завершена вона може вибрати іграшку. Ми не беремо, лікарі не дозволяють іграшки м’які, вони пилозбирачі, просимо таке не приносити», - пояснила Марія Адамчук.Онкогематологічний центр Волинської обласної дитячої лікарні. Нині тут 5-ро онкологічних пацієнтів і семеро дітей з гематологічними недугами. 13-річназ Камінь-Каширського району лікується п’ять місяців. Попереду у дівчини три блоки хіміотерапії.«Дитина особлива, через те йде дуже важко, надіємося на Бога і на лікарів. Вона жде тих волонтерів. Ви ж бачите, це не велике щось, це простий гарбузик, але вона переключається. Вона дитина лежача. Не хоче вставати, не хоче сідати, але варто волонтерам прийти, вона: мам посади мене», - розповіла мама Олександрипсихологом працює у відділенні восьмий рік. Каже: бачить різні емоційні стани пацієнтів. «Скринька хоробрості» з її слів, це – вагома моральна підтримка для пацієнтів цього відділення.Ініціаторка проєкту Марія Адамчук зауважила, що акція «Скринька хоробрості» безстрокова, долучитися до неї можуть усі охочі.

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