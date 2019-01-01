Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Зимно, вул. Монастирська, Зелена, Тиха
2. 09:00-17:00 Магазин «АВС» с. Заріччя, вул.: Г.Майдану, 1-56
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
КТП-167 с.Журавичі
ПП "Дрімко"
КТП-168 с.Журавичі
СГПП `Дружба`
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ЗТП-169 с.Журавичі
Сільська рада с.Журавичі
Свято-Миколаївська громада УПЦ КП
Сільська рада с.Журавичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-172 с.Журавичі
ФОП Філюк Олександр Васильович
ФОП Іллюк Юрій Васильович
Ківерцівське сільське споживче товариство
УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"
КТП-173 с.Журавичі
ФОП Гонтар Алла Анатоліївна
СГПП `Дружба`
КТП-457 с.Журавичі
СГПП `Дружба`
ЗТП-485 с.Журавичі
ДП"Колківське лісове господарство" КТП-167 с.Журавичі
КТП-168 с.Журавичі
ЗТП-169 с.Журавичі
вул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.Незалежності
КТП-172 с.Журавичі
вул.Садова вул.Шевенка вул.Перемоги
КТП-173 с.Журавичі
вул.Вече
КТП-457 с.Журавичі
ЗТП-485 с.Журавичі
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква
Ковельське Райво
Церква ХВЕП
С/Р Білашів
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів
2. 9:00-17:00
СТзОВ"Любисток"
СТ Повурськ
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
с.Ломачанка
3.
9:00-17:00 ФОП Ковальчук В.С.
Церква с.Вербка
Ф.О.Лисюк В.О.
С/Р Дубове адмінбудівля
Дубівське СТ
ПАТ" Волиньгаз "
Ковельське МТМО ФАП
ПАТ"Укртелеком" АТС
СТзОВ "Україна"
ФОП Данилевич О.М.
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП М'якота О.Ф
Ф.О. Столярчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА
Рел.гр.Різд.Св.Івана Пр.Бахів
С/Р Білин
Ф.О.Балецький С.Р.
ФОП Солов'янчук А.Ф
СТзОВ"Білинське"
ФГ "Дуплянка СГК"
СП ТОВ "Шинака Україна"
Церква с.Білин
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Спичак Т.М.
УПЦ Церква с.Білин
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
ФОП Колотюк П.М.
Ф.О. Жалай М.В.
Ф.О. Матвійчук В.В.
ФОП Шворак П.Є.
Кооператив "Молодіжний"
Ф.О.Юхимчук Я.О.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
ФОП Шворак А.Я.
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Коцюбчик А.І.
ФОП Царик М.Г.
ФОП Денищук Р.П.
ФОП Демчук Н.М.
ФОП Мороз Л.В.
ФОП Лисюк І.Г.
ФОП Солов"янчук О.Б
ФОП Ясашний В.В.
ФОП Лузіна Н.О.
Церква Укр.Святотр.
ПТМ"Ковельтепло"
Ков.управління освіти вик.ком.
Лікарня ст.Ковель
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г.
ФОП Шава В.П.
ПП "ШеТЛ"
ФОП Спичак Т.М.
РЖКП №1
ФОП Демчук М.О.
ФОП Крощук М.К.
ФОП Калівошко В.С.
ФОП Бабич С.М.
ФОП Захаревич С.А.
ФОП Лисакова О.П.
ТзОВ"Протектор"
ФОП Маточкін В.Г.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Федорук П.С,
ФОП Данилевич О.М.
ФО Хуршудян С. О.
ФОП Грева І.В.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Ковельське УВКГ
ФОП Кузьмик П.П.
ФОП Дем'янчук Ю.В
ФОП Кисляк Л.А.
Церква ХВЕП
ФОП Демчук Н.М.
ФОП Кондаревич А,Ф,
ФОП Шава Г.М.
с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
м.Ковель вул.Айвазовського
Я.Мудрого, Достоєвського
Грабовського, Шишкіна
Симоненка, Б.Хмельницького
Фестивальна, П.Могили
В.Стуса
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна
2 ПЛ-10 кВ Л-47-01 до к.3 ЗТП-491 (КТП-31, 40, 145, 146, 147, 207, 470, 472, 527, 553, 592, ЗТП-144, 282) 09:00-17:00 с. Коршовець: ФОП Якимчук В.З., ФОП Юзва А.В., ПП "ІМІДЖ-ІНВЕСТМЕНТ", СГПП "Вікторія", ПП Акименко В.В.;
с. Голишів: Полонківське СТ (магазин), Боратинська с/р (школа), ФОП Васильковський М.Я., ПП "Фабрика солодощів Ласка";
с. Боратин: ТзОВ "Волиньфарм", ФОП Веснянка В.М, ПП Рущак М.І., Укрпошта, дім молитви;
с. Новостав: Боратинська с/р (клуб, церква, ФАП), ФОП Цейко А.Ф. (Столярний цех), ТзОВ "Мрія старосілля"(МТФ), ФОП Романчук О.С. (станція риборозведення), ПП Пільо С.Ф.(мініпекарня) с. Новостав, с. Голишів, с. Боратин вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. с.Світязь вул.Набережна
2.с.Висоцьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-62 09:00-17:00 Очисні споруди смт.Благодатне
вул.Пушкіна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Л.Українки
вул.Філатова
вул.Попова
вул.І.Франка
вул.Павлова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
с. Текля вул Поліська Лугова Центральна
2. КТП-186 10:00-16:00 с Смідин Зелена Соборності Грушевського
Турійський район
1. 10:00-16:00 ВО Турійської РДА – школа, котельня, КЗ
«ТЦПМСД»- ФАП, УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, бібліотека,млин, СБК «Еліта-М» - магазин, ТРСТ –магазин, Перевалівська с/р - клуб, церква с.Миляновичі, с.Торговище
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 10:00-15:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - їдальня, Овлочинська с/р – дитячий садок с.Овлочин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Зимно, вул. Монастирська, Зелена, Тиха
2. 09:00-17:00 Магазин «АВС» с. Заріччя, вул.: Г.Майдану, 1-56
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
КТП-167 с.Журавичі
ПП "Дрімко"
КТП-168 с.Журавичі
СГПП `Дружба`
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ЗТП-169 с.Журавичі
Сільська рада с.Журавичі
Свято-Миколаївська громада УПЦ КП
Сільська рада с.Журавичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-172 с.Журавичі
ФОП Філюк Олександр Васильович
ФОП Іллюк Юрій Васильович
Ківерцівське сільське споживче товариство
УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"
КТП-173 с.Журавичі
ФОП Гонтар Алла Анатоліївна
СГПП `Дружба`
КТП-457 с.Журавичі
СГПП `Дружба`
ЗТП-485 с.Журавичі
ДП"Колківське лісове господарство" КТП-167 с.Журавичі
КТП-168 с.Журавичі
ЗТП-169 с.Журавичі
вул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.Незалежності
КТП-172 с.Журавичі
вул.Садова вул.Шевенка вул.Перемоги
КТП-173 с.Журавичі
вул.Вече
КТП-457 с.Журавичі
ЗТП-485 с.Журавичі
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква
Ковельське Райво
Церква ХВЕП
С/Р Білашів
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів
2. 9:00-17:00
СТзОВ"Любисток"
СТ Повурськ
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
с.Ломачанка
3.
9:00-17:00 ФОП Ковальчук В.С.
Церква с.Вербка
Ф.О.Лисюк В.О.
С/Р Дубове адмінбудівля
Дубівське СТ
ПАТ" Волиньгаз "
Ковельське МТМО ФАП
ПАТ"Укртелеком" АТС
СТзОВ "Україна"
ФОП Данилевич О.М.
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП М'якота О.Ф
Ф.О. Столярчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА
Рел.гр.Різд.Св.Івана Пр.Бахів
С/Р Білин
Ф.О.Балецький С.Р.
ФОП Солов'янчук А.Ф
СТзОВ"Білинське"
ФГ "Дуплянка СГК"
СП ТОВ "Шинака Україна"
Церква с.Білин
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Спичак Т.М.
УПЦ Церква с.Білин
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
ФОП Колотюк П.М.
Ф.О. Жалай М.В.
Ф.О. Матвійчук В.В.
ФОП Шворак П.Є.
Кооператив "Молодіжний"
Ф.О.Юхимчук Я.О.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
ФОП Шворак А.Я.
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Коцюбчик А.І.
ФОП Царик М.Г.
ФОП Денищук Р.П.
ФОП Демчук Н.М.
ФОП Мороз Л.В.
ФОП Лисюк І.Г.
ФОП Солов"янчук О.Б
ФОП Ясашний В.В.
ФОП Лузіна Н.О.
Церква Укр.Святотр.
ПТМ"Ковельтепло"
Ков.управління освіти вик.ком.
Лікарня ст.Ковель
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г.
ФОП Шава В.П.
ПП "ШеТЛ"
ФОП Спичак Т.М.
РЖКП №1
ФОП Демчук М.О.
ФОП Крощук М.К.
ФОП Калівошко В.С.
ФОП Бабич С.М.
ФОП Захаревич С.А.
ФОП Лисакова О.П.
ТзОВ"Протектор"
ФОП Маточкін В.Г.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Федорук П.С,
ФОП Данилевич О.М.
ФО Хуршудян С. О.
ФОП Грева І.В.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Ковельське УВКГ
ФОП Кузьмик П.П.
ФОП Дем'янчук Ю.В
ФОП Кисляк Л.А.
Церква ХВЕП
ФОП Демчук Н.М.
ФОП Кондаревич А,Ф,
ФОП Шава Г.М.
с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
м.Ковель вул.Айвазовського
Я.Мудрого, Достоєвського
Грабовського, Шишкіна
Симоненка, Б.Хмельницького
Фестивальна, П.Могили
В.Стуса
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна
2 ПЛ-10 кВ Л-47-01 до к.3 ЗТП-491 (КТП-31, 40, 145, 146, 147, 207, 470, 472, 527, 553, 592, ЗТП-144, 282) 09:00-17:00 с. Коршовець: ФОП Якимчук В.З., ФОП Юзва А.В., ПП "ІМІДЖ-ІНВЕСТМЕНТ", СГПП "Вікторія", ПП Акименко В.В.;
с. Голишів: Полонківське СТ (магазин), Боратинська с/р (школа), ФОП Васильковський М.Я., ПП "Фабрика солодощів Ласка";
с. Боратин: ТзОВ "Волиньфарм", ФОП Веснянка В.М, ПП Рущак М.І., Укрпошта, дім молитви;
с. Новостав: Боратинська с/р (клуб, церква, ФАП), ФОП Цейко А.Ф. (Столярний цех), ТзОВ "Мрія старосілля"(МТФ), ФОП Романчук О.С. (станція риборозведення), ПП Пільо С.Ф.(мініпекарня) с. Новостав, с. Голишів, с. Боратин вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. с.Світязь вул.Набережна
2.с.Висоцьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-62 09:00-17:00 Очисні споруди смт.Благодатне
вул.Пушкіна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Л.Українки
вул.Філатова
вул.Попова
вул.І.Франка
вул.Павлова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
с. Текля вул Поліська Лугова Центральна
2. КТП-186 10:00-16:00 с Смідин Зелена Соборності Грушевського
Турійський район
1. 10:00-16:00 ВО Турійської РДА – школа, котельня, КЗ
«ТЦПМСД»- ФАП, УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, бібліотека,млин, СБК «Еліта-М» - магазин, ТРСТ –магазин, Перевалівська с/р - клуб, церква с.Миляновичі, с.Торговище
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 10:00-15:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - їдальня, Овлочинська с/р – дитячий садок с.Овлочин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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