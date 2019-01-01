Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с. Зимно, вул. Монастирська, Зелена, Тиха

2. 09:00-17:00 Магазин «АВС» с. Заріччя, вул.: Г.Майдану, 1-56



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Камінь-Каширський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Ківерцівський район



1. 9:00-17:00

КТП-167 с.Журавичі

ПП "Дрімко"

КТП-168 с.Журавичі

СГПП `Дружба`

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

ЗТП-169 с.Журавичі

Сільська рада с.Журавичі

Свято-Миколаївська громада УПЦ КП

Сільська рада с.Журавичі

Відділ освіти Ківерцівської РДА

КТП-172 с.Журавичі

ФОП Філюк Олександр Васильович

ФОП Іллюк Юрій Васильович

Ківерцівське сільське споживче товариство

УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"

КТП-173 с.Журавичі

ФОП Гонтар Алла Анатоліївна

СГПП `Дружба`

КТП-457 с.Журавичі

СГПП `Дружба`

ЗТП-485 с.Журавичі

ДП"Колківське лісове господарство" КТП-167 с.Журавичі



КТП-168 с.Журавичі





ЗТП-169 с.Журавичі

вул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.Незалежності



КТП-172 с.Журавичі

вул.Садова вул.Шевенка вул.Перемоги





КТП-173 с.Журавичі

вул.Вече



КТП-457 с.Журавичі



ЗТП-485 с.Журавичі





Ковельський район



1. 9:00-17:00

Церква

Ковельське Райво

Церква ХВЕП

С/Р Білашів

Ковельське МТМО

ПАТ"Укртелеком"

Вол.дирекція УДППЗ

СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів



2. 9:00-17:00

СТзОВ"Любисток"

СТ Повурськ

Ковельське МТМО

Ковельське Райво

с.Ломачанка



3.



9:00-17:00 ФОП Ковальчук В.С.

Церква с.Вербка

Ф.О.Лисюк В.О.

С/Р Дубове адмінбудівля

Дубівське СТ

ПАТ" Волиньгаз "

Ковельське МТМО ФАП

ПАТ"Укртелеком" АТС

СТзОВ "Україна"

ФОП Данилевич О.М.

ПАТ" Волиньгаз "

ФОП М'якота О.Ф

Ф.О. Столярчук В.П.

Райкультвідділ Ков.РДА

Рел.гр.Різд.Св.Івана Пр.Бахів

С/Р Білин

Ф.О.Балецький С.Р.

ФОП Солов'янчук А.Ф

СТзОВ"Білинське"

ФГ "Дуплянка СГК"

СП ТОВ "Шинака Україна"

Церква с.Білин

Вол.дирекція УДППЗ

ФОП Спичак Т.М.

УПЦ Церква с.Білин

ФОП Наконечний П.М.

ФОП Шворак П.Є.

ФОП Колотюк П.М.

Ф.О. Жалай М.В.

Ф.О. Матвійчук В.В.

ФОП Шворак П.Є.

Кооператив "Молодіжний"

Ф.О.Юхимчук Я.О.

ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"

ФОП Шворак А.Я.

ФОП Стасюк В.І.

ФОП Коцюбчик А.І.

ФОП Царик М.Г.

ФОП Денищук Р.П.

ФОП Демчук Н.М.

ФОП Мороз Л.В.

ФОП Лисюк І.Г.

ФОП Солов"янчук О.Б

ФОП Ясашний В.В.

ФОП Лузіна Н.О.

Церква Укр.Святотр.

ПТМ"Ковельтепло"

Ков.управління освіти вик.ком.

Лікарня ст.Ковель

Вол.дирекція УДППЗ

ФОП Романюк П.Я.

ФОП Сагаль О.М.

ФОП Тудрій Ю.Г.

ФОП Шава В.П.

ПП "ШеТЛ"

ФОП Спичак Т.М.

РЖКП №1

ФОП Демчук М.О.

ФОП Крощук М.К.

ФОП Калівошко В.С.

ФОП Бабич С.М.

ФОП Захаревич С.А.

ФОП Лисакова О.П.

ТзОВ"Протектор"

ФОП Маточкін В.Г.

ФОП Чибізов В.П.

ФОП Федорук П.С,

ФОП Данилевич О.М.

ФО Хуршудян С. О.

ФОП Грева І.В.

ТзОВ "АСТЕЛІТ"

Ковельське УВКГ

ФОП Кузьмик П.П.

ФОП Дем'янчук Ю.В

ФОП Кисляк Л.А.

Церква ХВЕП

ФОП Демчук Н.М.

ФОП Кондаревич А,Ф,

ФОП Шава Г.М.



с.Вербка

с.Бахів

с.Колодниця

с.Білин

м.Ковель вул.Айвазовського

Я.Мудрого, Достоєвського

Грабовського, Шишкіна

Симоненка, Б.Хмельницького

Фестивальна, П.Могили

В.Стуса



Локачинський район

Інформацію не надано



місто Луцьк

Інформацію не надано



Луцький район



1. 09:00 – 17:00

смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна

2 ПЛ-10 кВ Л-47-01 до к.3 ЗТП-491 (КТП-31, 40, 145, 146, 147, 207, 470, 472, 527, 553, 592, ЗТП-144, 282) 09:00-17:00 с. Коршовець: ФОП Якимчук В.З., ФОП Юзва А.В., ПП "ІМІДЖ-ІНВЕСТМЕНТ", СГПП "Вікторія", ПП Акименко В.В.;

с. Голишів: Полонківське СТ (магазин), Боратинська с/р (школа), ФОП Васильковський М.Я., ПП "Фабрика солодощів Ласка";

с. Боратин: ТзОВ "Волиньфарм", ФОП Веснянка В.М, ПП Рущак М.І., Укрпошта, дім молитви;

с. Новостав: Боратинська с/р (клуб, церква, ФАП), ФОП Цейко А.Ф. (Столярний цех), ТзОВ "Мрія старосілля"(МТФ), ФОП Романчук О.С. (станція риборозведення), ПП Пільо С.Ф.(мініпекарня) с. Новостав, с. Голишів, с. Боратин вул. Центральна





Любомльський та Шацький райони



1. с.Світязь вул.Набережна



2.с.Висоцьк



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-62 09:00-17:00 Очисні споруди смт.Благодатне

вул.Пушкіна

2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ

вул.Паркова

вул.Л.Українки

вул.Філатова

вул.Попова

вул.І.Франка

вул.Павлова



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова

10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ

с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ



11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл кар’єр.

с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл





Старовижівський район



1. 9:00-17:00

с. Текля вул Поліська Лугова Центральна

2. КТП-186 10:00-16:00 с Смідин Зелена Соборності Грушевського



Турійський район



1. 10:00-16:00 ВО Турійської РДА – школа, котельня, КЗ

«ТЦПМСД»- ФАП, УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, бібліотека,млин, СБК «Еліта-М» - магазин, ТРСТ –магазин, Перевалівська с/р - клуб, церква с.Миляновичі, с.Торговище

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 10:00-15:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - їдальня, Овлочинська с/р – дитячий садок с.Овлочин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Зимно, вул. Монастирська, Зелена, Тиха2. 09:00-17:00 Магазин «АВС» с. Заріччя, вул.: Г.Майдану, 1-56Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00КТП-167 с.ЖуравичіПП "Дрімко"КТП-168 с.ЖуравичіСГПП `Дружба`ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ЗТП-169 с.ЖуравичіСільська рада с.ЖуравичіСвято-Миколаївська громада УПЦ КПСільська рада с.ЖуравичіВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-172 с.ЖуравичіФОП Філюк Олександр ВасильовичФОП Іллюк Юрій ВасильовичКіверцівське сільське споживче товариствоУДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"КТП-173 с.ЖуравичіФОП Гонтар Алла АнатоліївнаСГПП `Дружба`КТП-457 с.ЖуравичіСГПП `Дружба`ЗТП-485 с.ЖуравичіДП"Колківське лісове господарство" КТП-167 с.ЖуравичіКТП-168 с.ЖуравичіЗТП-169 с.Журавичівул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.НезалежностіКТП-172 с.Журавичівул.Садова вул.Шевенка вул.ПеремогиКТП-173 с.Журавичівул.ВечеКТП-457 с.ЖуравичіЗТП-485 с.Журавичі1. 9:00-17:00ЦеркваКовельське РайвоЦерква ХВЕПС/Р БілашівКовельське МТМОПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗСТ "Каскад-Плюс" с.Білашів2. 9:00-17:00СТзОВ"Любисток"СТ ПовурськКовельське МТМОКовельське Райвос.Ломачанка3.9:00-17:00 ФОП Ковальчук В.С.Церква с.ВербкаФ.О.Лисюк В.О.С/Р Дубове адмінбудівляДубівське СТПАТ" Волиньгаз "Ковельське МТМО ФАППАТ"Укртелеком" АТССТзОВ "Україна"ФОП Данилевич О.М.ПАТ" Волиньгаз "ФОП М'якота О.ФФ.О. Столярчук В.П.Райкультвідділ Ков.РДАРел.гр.Різд.Св.Івана Пр.БахівС/Р БілинФ.О.Балецький С.Р.ФОП Солов'янчук А.ФСТзОВ"Білинське"ФГ "Дуплянка СГК"СП ТОВ "Шинака Україна"Церква с.БілинВол.дирекція УДППЗФОП Спичак Т.М.УПЦ Церква с.БілинФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.ФОП Колотюк П.М.Ф.О. Жалай М.В.Ф.О. Матвійчук В.В.ФОП Шворак П.Є.Кооператив "Молодіжний"Ф.О.Юхимчук Я.О.ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"ФОП Шворак А.Я.ФОП Стасюк В.І.ФОП Коцюбчик А.І.ФОП Царик М.Г.ФОП Денищук Р.П.ФОП Демчук Н.М.ФОП Мороз Л.В.ФОП Лисюк І.Г.ФОП Солов"янчук О.БФОП Ясашний В.В.ФОП Лузіна Н.О.Церква Укр.Святотр.ПТМ"Ковельтепло"Ков.управління освіти вик.ком.Лікарня ст.КовельВол.дирекція УДППЗФОП Романюк П.Я.ФОП Сагаль О.М.ФОП Тудрій Ю.Г.ФОП Шава В.П.ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т.М.РЖКП №1ФОП Демчук М.О.ФОП Крощук М.К.ФОП Калівошко В.С.ФОП Бабич С.М.ФОП Захаревич С.А.ФОП Лисакова О.П.ТзОВ"Протектор"ФОП Маточкін В.Г.ФОП Чибізов В.П.ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М.ФО Хуршудян С. О.ФОП Грева І.В.ТзОВ "АСТЕЛІТ"Ковельське УВКГФОП Кузьмик П.П.ФОП Дем'янчук Ю.ВФОП Кисляк Л.А.Церква ХВЕПФОП Демчук Н.М.ФОП Кондаревич А,Ф,ФОП Шава Г.М.с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.Білинм.Ковель вул.АйвазовськогоЯ.Мудрого, ДостоєвськогоГрабовського, ШишкінаСимоненка, Б.ХмельницькогоФестивальна, П.МогилиВ.СтусаІнформацію не наданоІнформацію не надано1. 09:00 – 17:00смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна2 ПЛ-10 кВ Л-47-01 до к.3 ЗТП-491 (КТП-31, 40, 145, 146, 147, 207, 470, 472, 527, 553, 592, ЗТП-144, 282) 09:00-17:00 с. Коршовець: ФОП Якимчук В.З., ФОП Юзва А.В., ПП "ІМІДЖ-ІНВЕСТМЕНТ", СГПП "Вікторія", ПП Акименко В.В.;с. Голишів: Полонківське СТ (магазин), Боратинська с/р (школа), ФОП Васильковський М.Я., ПП "Фабрика солодощів Ласка";с. Боратин: ТзОВ "Волиньфарм", ФОП Веснянка В.М, ПП Рущак М.І., Укрпошта, дім молитви;с. Новостав: Боратинська с/р (клуб, церква, ФАП), ФОП Цейко А.Ф. (Столярний цех), ТзОВ "Мрія старосілля"(МТФ), ФОП Романчук О.С. (станція риборозведення), ПП Пільо С.Ф.(мініпекарня) с. Новостав, с. Голишів, с. Боратин вул. Центральна1. с.Світязь вул.Набережна2.с.ВисоцькВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-62 09:00-17:00 Очисні споруди смт.Благодатневул.Пушкіна2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськвул.Парковавул.Л.Українкивул.Філатовавул.Поповавул.І.Франкавул.ПавловаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1. 9:00-17:00с. Текля вул Поліська Лугова Центральна2. КТП-186 10:00-16:00 с Смідин Зелена Соборності Грушевського1. 10:00-16:00 ВО Турійської РДА – школа, котельня, КЗ«ТЦПМСД»- ФАП, УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, бібліотека,млин, СБК «Еліта-М» - магазин, ТРСТ –магазин, Перевалівська с/р - клуб, церква с.Миляновичі, с.Торговище2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 10:00-15:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - їдальня, Овлочинська с/р – дитячий садок с.Овлочин

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