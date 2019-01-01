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Перший забудовник у Луцьку зводить житло із підземним паркінгом*

Перший забудовник у Луцьку зводить житло із підземним паркінгом*
Компанія «ЕВРОХОЛДІНГ» перший забудовник у Луцьку, що зводить житло з новітнім підземним паркінгом. Ціле підземне місто уже знаходиться майже у центрі Луцька в «Яровиці». До речі, отримати паркомісце на цьому паркінгу можуть не лише мешканці будинку, а й всі, у кого є така потреба у цій локації. Його можна придбати, а можна орендувати. Ще один підземний паркінг компанія «ЕВРОХОЛДІНГ» будує у житловому комплексі Dream Town, що на вулиці Привокзальній.

Який він – новітній паркінг?

У паркінг «Яровиці» можна потрапити за допомогою ліфта з кожної секції будинку, не виходячи на вулицю. Усі в'їзди зручно розташовані на внутрішній території комплексу.

Площа підземного міста – 4 тисячі квадратних метрів. Частина паркінгу знаходиться у внутрішньому дворі, інша – безпосередньо під будівлею, він з’єднаний тунелями, що дає можливість паркінгу функціонувати як єдине ціле. Розмір паркомісця дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів (від 12,5-18 м2).
Перший забудовник у Луцьку зводить житло із підземним паркінгом*

Для того, щоб авто можна було припаркувати ззовні, на прибудинковій території облаштований і наземний паркінг, розрахований для гостей комплексу.
Перший забудовник у Луцьку зводить житло із підземним паркінгом*

Переваги такого паркування

- У підземному паркінгу – зручні та надійні умови для зберігання автомобілів, що допоможе унеможливити ушкодження та крадіжки.

- Комфорт для власника та авто. Можна не зважати на погодні умови, до машини завжди зручно добиратись ліфтом, і навіть у люті морози у паркінгу – плюсова температура. Не доведеться щодня прогрівати автомобіль, що дозволить заощадити і бензин, і електроенергію, а термін експлуатації авто збільшиться.

- Основна кількість авто – під землею, а у дворі – чисте повітря та зона відпочинку як для дорослих, так і для дітей (спортивні та дитячі майданчики, зелені зони, арт-інсталяції).

- Існує система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, цілодобове відеоспостереження та ліфт.

- Є додаткові комірки та місця для збереження велосипедів.
Перший забудовник у Луцьку зводить житло із підземним паркінгом*

Як придбати?

Обрати паркомісце можна у консультаційних центрах «Яровиці» (вул. Яровиця, 17) та DREAM TOWN (вул. Привокзальна, 12). Для зручності діє система розтермінування платежів. А при 100% сплаті ви отримаєте знижку 25 тисяч гривень.
Перший забудовник у Луцьку зводить житло із підземним паркінгом*


Конт. тел. 050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua
https://euroholding.net.ua/

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Теги: Яровиця, Dream Town, Єврохолдінг, паркінг
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