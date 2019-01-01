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В Україні хочуть карати за образу вчителів

В Україні хочуть карати за образу вчителів
У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 2279 щодо забезпечення захисту педагогів.

Про це свідчать дані парламентського інтернет-порталу. Відповідні зміни ініціатори законопроєкту пропонують внести до ч. 1 ст. 54 та ч. 1 ст. 57 Закону України "Про освіту", - пише Obozrevatel.

"Змінами передбачити додаткові гарантії поваги до особистості, честі та гідності, справедливого і шанобливого ставлення до педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з боку учасників освітнього процесу та інших осіб", – йдеться в тексті законопроєкту.

Також пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новими статтями:

ст. 173-5, якою передбачити адміністративну відповідальність за вчинення образи, тобто умисного приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі, переслідування, психічного чи фізичного насильства, а рівно погрози його застосування, стосовно педагогічного, науково-педагогічного або наукового працівника та передбачити покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

ст. 179-1, якою передбачити адміністративну відповідальність за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів у закладах освіти та передбачити покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі документ надано комітету з питань правоохоронної діяльності для ознайомлення.

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Теги: законопроект, освіта, штраф
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