Які документи потрібні, аби перейти на спрощену систему оподаткування. ПЕРЕЛІК

Для платників єдиного податку затвердили нові форми реєстраційних документів.В Головному управлінні ДПС у Волинській області повідомили, що наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 року №308 затвердили нові форми реєстраційних документів для платників єдиного податку.- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування;-розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;-запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;-витяг з реєстру платників єдиного податку.Зазначений наказ опубліковано в «Офіційному Віснику» 22 жовтня 2019 року за №81 і цього ж дня набрав чинності.Одночасно, відповідно до вищевказаного наказу, втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року N 1675 "Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік".Отже, з 22 жовтня для обрання або переходу на спрощену систему слід застосовувати нові форми заяви. Також з цієї дати для отримання витягу з Реєстру єдинників слід застосовувати нову форму запиту.Нагадаємо, що заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку можна подавати в паперовій формі або відправляти через Електронний кабінет платника податків.