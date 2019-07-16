Які документи потрібні, аби перейти на спрощену систему оподаткування. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:21
Для платників єдиного податку затвердили нові форми реєстраційних документів.
В Головному управлінні ДПС у Волинській області повідомили, що наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 року №308 затвердили нові форми реєстраційних документів для платників єдиного податку.
Зокрема:
- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування;
-розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;
-запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;
-витяг з реєстру платників єдиного податку.
Зазначений наказ опубліковано в «Офіційному Віснику» 22 жовтня 2019 року за №81 і цього ж дня набрав чинності.
Одночасно, відповідно до вищевказаного наказу, втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року N 1675 "Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік".
Отже, з 22 жовтня для обрання або переходу на спрощену систему слід застосовувати нові форми заяви. Також з цієї дати для отримання витягу з Реєстру єдинників слід застосовувати нову форму запиту.
Нагадаємо, що заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку можна подавати в паперовій формі або відправляти через Електронний кабінет платника податків.
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В Головному управлінні ДПС у Волинській області повідомили, що наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 року №308 затвердили нові форми реєстраційних документів для платників єдиного податку.
Зокрема:
- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування;
-розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;
-запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;
-витяг з реєстру платників єдиного податку.
Зазначений наказ опубліковано в «Офіційному Віснику» 22 жовтня 2019 року за №81 і цього ж дня набрав чинності.
Одночасно, відповідно до вищевказаного наказу, втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року N 1675 "Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік".
Отже, з 22 жовтня для обрання або переходу на спрощену систему слід застосовувати нові форми заяви. Також з цієї дати для отримання витягу з Реєстру єдинників слід застосовувати нову форму запиту.
Нагадаємо, що заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку можна подавати в паперовій формі або відправляти через Електронний кабінет платника податків.
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