За кермом вантажівки, яка зіткнулась із автобусом «Київ-Варшава», був 26-річний волинянин
Сьогодні, 11:27
Поліція повідомила подробиці смертельної ДТП з автобусом «Київ-Варшава».
Нагадаємо, що автопригода трапилась 24 жовтня о 03:25 на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» за участі автобуса та вантажівки, - пише Рівне вечірнє.
Поліцейські на місці події встановили, що поблизу села Федорівка водій автобуса Neoplan, 56-річний киянин, зіткнувся із попутним автомобілем Volvo із напівпричепом, завантаженим щебенем.
Вантажівкою керував 26-річний житель Волинської області. Смертельні травми отримав 60-річний водій, житель Києва, який перебував на сидінні збоку від свого колеги-кермувальника. На момент зіткнення в салоні автобуса, який курсував за маршрутом «Київ-Варшава», перебувало 31 пасажир, серед яких – 14 дітей. Трьох потерпілих із забоями та осадненнями доставили до лікарні, де після надання медичної допомоги відпустили.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування.
Обидва водії відповідно до освідування були тверезими.
Всі пасажири після ДТП очікували інший автобус на посту патрульної поліції у Сарнах.
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Нагадаємо, що автопригода трапилась 24 жовтня о 03:25 на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» за участі автобуса та вантажівки, - пише Рівне вечірнє.
Поліцейські на місці події встановили, що поблизу села Федорівка водій автобуса Neoplan, 56-річний киянин, зіткнувся із попутним автомобілем Volvo із напівпричепом, завантаженим щебенем.
Вантажівкою керував 26-річний житель Волинської області. Смертельні травми отримав 60-річний водій, житель Києва, який перебував на сидінні збоку від свого колеги-кермувальника. На момент зіткнення в салоні автобуса, який курсував за маршрутом «Київ-Варшава», перебувало 31 пасажир, серед яких – 14 дітей. Трьох потерпілих із забоями та осадненнями доставили до лікарні, де після надання медичної допомоги відпустили.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування.
Обидва водії відповідно до освідування були тверезими.
Всі пасажири після ДТП очікували інший автобус на посту патрульної поліції у Сарнах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 11:27