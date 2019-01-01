На Волині жителі 8 сіл сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:35
Майже 1800 споживачів у двох районах Волині на два дні залишаться без газу.
Про це повідомляє "Волиньгаз" у Facebook.
У восьми селах Ратнівського та Старовижівського районів 28-29 жовтня тимчасово припинять газопостачання. Зокрема, йдеться про села Велимче, Датинь, Запілля, Дошно, Видраниця, Замшани (вул.Л.Українки, Лісова, Щорса, Зелена, Партизанська, Паркова, Озерна).
Також у таких населених пунктах Старовижівського району: селі Глухи, селі Текля.
У ході робіт фахівці компанії замінять запірну арматуру. Проведення цих, за словами газовиків, робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
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Про це повідомляє "Волиньгаз" у Facebook.
У восьми селах Ратнівського та Старовижівського районів 28-29 жовтня тимчасово припинять газопостачання. Зокрема, йдеться про села Велимче, Датинь, Запілля, Дошно, Видраниця, Замшани (вул.Л.Українки, Лісова, Щорса, Зелена, Партизанська, Паркова, Озерна).
Також у таких населених пунктах Старовижівського району: селі Глухи, селі Текля.
У ході робіт фахівці компанії замінять запірну арматуру. Проведення цих, за словами газовиків, робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
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