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Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»

Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Мальовнича осінь у Луцьку зафарбовує вулиці у теплі кольори та дарує чи не останні теплі дні.

Тож пропонуємо віртуально прогулятися однією із улюблених локацій лучан – осіннім «Сіті Парком», - пише Конкурент.

Сюди на відпочинок приходить чимало містян. Адже територія рекреаційної зони має спортивні майданчики, скейт-парк, алеї із лавками та чимало місць для прогулянок.

Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»



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Теги: осінь, фото, «Сіті Парком»
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