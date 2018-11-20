Атмосферні фото осені у луцькому «Сіті Парку»
Сьогодні, 17:05
Мальовнича осінь у Луцьку зафарбовує вулиці у теплі кольори та дарує чи не останні теплі дні.
Тож пропонуємо віртуально прогулятися однією із улюблених локацій лучан – осіннім «Сіті Парком», - пише Конкурент.
Сюди на відпочинок приходить чимало містян. Адже територія рекреаційної зони має спортивні майданчики, скейт-парк, алеї із лавками та чимало місць для прогулянок.
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Тож пропонуємо віртуально прогулятися однією із улюблених локацій лучан – осіннім «Сіті Парком», - пише Конкурент.
Сюди на відпочинок приходить чимало містян. Адже територія рекреаційної зони має спортивні майданчики, скейт-парк, алеї із лавками та чимало місць для прогулянок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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