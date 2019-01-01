На зарплату волинським вчителям бракує 40 мільйонів гривень

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25 жовтень, 23:28
Депутати звернуться до Кабінету Міністрів України з проханням удосконалити формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Мова йде, зокрема, про виділення цьогоріч додаткових 39,4 мільйона гривень на заробітну плату педагогам.
Про це йшлося 24-го жовтня під час засідання 25-ї сесії Волинської обласної ради, – передає ІА Волинські новини.
“Станом на 26 вересня поточного року декларується додаткова потреба у коштах цього цільового трансферту у сумі 39,6 мільйона гривень. При тому, що органами влади області вживалися заходи для оптимізації освітньої мережі”, – вказали депутати в зверненні та перерахували, що цього року в області ліквідували один, призупинили два та реорганізували чотири заклади загальної середньої освіти.
Аби уникнути такої ситуації в майбутньому, міністрам рекомендували врахувати такі моменти:
– при розрахунку обсягу освітньої субвенції застосовується контингент учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду, а не плановому;
– у формулі розрахунку освітньої субвенції не враховуються видатки на індивідуальне навчання окремих категорій учнів;
– високі нормативні показники наповнюваності класів, враховані у формулі розподілу освітньої субвенції;
– у розрахунках обсягів освітньої субвенції місцевим бюджетам не враховані видатки на реалізацію норм постанови “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”, що вимагає додаткових ресурсів по області у сумі понад 1 мільярд гривень.
“Також просимо вжити заходів для захисту конституційного права педагогічних працівників на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, прийняти рішення про виділення в поточному році для області додаткового обсягу освітньої субвенції в сумі 39,6 мільйона гривень”, – зазначили депутати.
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Про це йшлося 24-го жовтня під час засідання 25-ї сесії Волинської обласної ради, – передає ІА Волинські новини.
“Станом на 26 вересня поточного року декларується додаткова потреба у коштах цього цільового трансферту у сумі 39,6 мільйона гривень. При тому, що органами влади області вживалися заходи для оптимізації освітньої мережі”, – вказали депутати в зверненні та перерахували, що цього року в області ліквідували один, призупинили два та реорганізували чотири заклади загальної середньої освіти.
Аби уникнути такої ситуації в майбутньому, міністрам рекомендували врахувати такі моменти:
– при розрахунку обсягу освітньої субвенції застосовується контингент учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду, а не плановому;
– у формулі розрахунку освітньої субвенції не враховуються видатки на індивідуальне навчання окремих категорій учнів;
– високі нормативні показники наповнюваності класів, враховані у формулі розподілу освітньої субвенції;
– у розрахунках обсягів освітньої субвенції місцевим бюджетам не враховані видатки на реалізацію норм постанови “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”, що вимагає додаткових ресурсів по області у сумі понад 1 мільярд гривень.
“Також просимо вжити заходів для захисту конституційного права педагогічних працівників на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, прийняти рішення про виділення в поточному році для області додаткового обсягу освітньої субвенції в сумі 39,6 мільйона гривень”, – зазначили депутати.
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