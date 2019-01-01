У місті на Волині вирішували, як реконструювати площу Героїв





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На зустрічі був присутній Заслужений архітектор України, лауреат Державної премії в галузі архітектури Андрош Бідзіля, який показав своє бачення щодо того, як повинна виглядати центральна частина міста, і наголосив на збереженні її історичної значимості.



Раніше Андрош Бідзіля зауважував, що, працюючи над проєктом, мав на меті створити комфортну локацію для мешканців.



Серед пропозицій, винесених на обговорення активом міста, були такі:



- зберегти площу, не перетворюючи її у сквер,

- уникнути спорудження каплички на території,

- встановлення пішохідного фонтану, який взимку переобладнується на каток,

- встановлення вуличних гойдалок,

- водовідведення та полив газонів,

- уникнути встановлення великої кількості ліхтарів тощо.



Учасники засідання говорили про розширення меж проєктування, передбачення місця для відновлення дзвіниці поряд з костелом, зменшення площі озеленення між готелем і кінотеатром, облаштування площі перед культурно-мистецьким центром для проведення заходів.



Нагадаємо, що раніше чотири можливих варіанти реконструкції центральної частини Володимира презентували Михайло Габрель, Андрій Гнатюк, Тарас Дукельський та Сергій Нечипорук.



Зокрема, багато цікавих пропозицій щодо реконструкції площі Героїв виніс на обговорення Андрій Гнатюк.



У ході дискусії присутні висловили свої зауваження щодо проєкту, а також зійшлись на спільній думці про створення зони дозвілля для містян та гостей міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В приміщенні ЦНАПу у Володимирі-Волинському відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради, під час якого обговорили пропозиції та доповнення авторів й активу міста до проєкту реконструкції площі Героїв.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради На зустрічі був присутній Заслужений архітектор України, лауреат Державної премії в галузі архітектури, який показав своє бачення щодо того, як повинна виглядати центральна частина міста, і наголосив на збереженні її історичної значимості.Раніше Андрош Бідзіля зауважував, що, працюючи над проєктом, мав на меті створити комфортну локацію для мешканців.Серед пропозицій, винесених на обговорення активом міста, були такі:- зберегти площу, не перетворюючи її у сквер,- уникнути спорудження каплички на території,- встановлення пішохідного фонтану, який взимку переобладнується на каток,- встановлення вуличних гойдалок,- водовідведення та полив газонів,- уникнути встановлення великої кількості ліхтарів тощо.Учасники засідання говорили про розширення меж проєктування, передбачення місця для відновлення дзвіниці поряд з костелом, зменшення площі озеленення між готелем і кінотеатром, облаштування площі перед культурно-мистецьким центром для проведення заходів.Нагадаємо, що раніше чотири можливих варіанти реконструкції центральної частини Володимира презентувалитаЗокрема, багато цікавих пропозицій щодо реконструкції площі Героїв виніс на обговорення Андрій Гнатюк.У ході дискусії присутні висловили свої зауваження щодо проєкту, а також зійшлись на спільній думці про створення зони дозвілля для містян та гостей міста.

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