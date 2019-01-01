Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО
Сьогодні, 22:23
Одразу три новеньку "швидких" невдовзі отримають відділення екстреної медичної допомоги на Волині.
Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
"Сьогодні 37 новеньких автомобілів для служби ЕМД отримали представники Центрів. З них для нашого Волинського обласного Центру ЕМД - три.
Автомобілі вже мають попередньо розподілені місця дислокації, а саме - Любешівске відділення ЕМД, пункт ЕМД смт. Колки Маневицького відділення, та відділення медицини катастроф м. Луцьк", - йдеться в дописі.
До слова, раніше новенькі "швидкі" передали для Любомльського та Володимир-Волинського відділень Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
"Сьогодні 37 новеньких автомобілів для служби ЕМД отримали представники Центрів. З них для нашого Волинського обласного Центру ЕМД - три.
Автомобілі вже мають попередньо розподілені місця дислокації, а саме - Любешівске відділення ЕМД, пункт ЕМД смт. Колки Маневицького відділення, та відділення медицини катастроф м. Луцьк", - йдеться в дописі.
До слова, раніше новенькі "швидкі" передали для Любомльського та Володимир-Волинського відділень Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.
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