Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО





Про це на своїй сторінці у Володимир Шмаль.



"Сьогодні 37 новеньких автомобілів для служби ЕМД отримали представники Центрів. З них для нашого Волинського обласного Центру ЕМД - три.



Автомобілі вже мають попередньо розподілені місця дислокації, а саме - Любешівске відділення ЕМД, пункт ЕМД смт. Колки Маневицького відділення, та відділення медицини катастроф м. Луцьк", - йдеться в дописі.





До слова, раніше новенькі "швидкі" передали для Володимир-Волинського відділень Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одразу три новеньку "швидких" невдовзі отримають відділення екстреної медичної допомоги на Волині.Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф"Сьогодні 37 новеньких автомобілів для служби ЕМД отримали представники Центрів. З них для нашого Волинського обласного Центру ЕМД - три.Автомобілі вже мають попередньо розподілені місця дислокації, а саме - Любешівске відділення ЕМД, пункт ЕМД смт. Колки Маневицького відділення, та відділення медицини катастроф м. Луцьк", - йдеться в дописі.До слова, раніше новенькі "швидкі" передали для Любомльського тавідділень Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

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