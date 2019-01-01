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Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО

Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО
Одразу три новеньку "швидких" невдовзі отримають відділення екстреної медичної допомоги на Волині.

Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

"Сьогодні 37 новеньких автомобілів для служби ЕМД отримали представники Центрів. З них для нашого Волинського обласного Центру ЕМД - три.

Автомобілі вже мають попередньо розподілені місця дислокації, а саме - Любешівске відділення ЕМД, пункт ЕМД смт. Колки Маневицького відділення, та відділення медицини катастроф м. Луцьк", - йдеться в дописі.

Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО
Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО
Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО
Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО
Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО

До слова, раніше новенькі "швидкі" передали для Любомльського та Володимир-Волинського відділень Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

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Теги: швидка, Володимир Шмаль, автомобіль, Волинський обласний центр екстерної допомоги
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