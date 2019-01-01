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У Луцьку зупинили 36 ліфтів: стало відомо, чому підйомники ще не почали ремонтувати. ВІДЕО

У Луцьку зупинили 36 ліфтів: стало відомо, чому підйомники ще не почали ремонтувати. ВІДЕО
У Луцьку на капітальний ремонт нині зупинено 36 ліфтів.

Майже два місяці підйомник не працює у багатоповерхівці на вулиці Кравчука, 1, розповіла Суспільному місцева мешканка Леся Бодня. Жінка каже: свою частку грошей, необхідних на ремонт, люди зібрали, але відновлення роботи ліфта не дочекалися.

Через відімкнений ліфт щодня ще одна мешканка будинку Галина Затєйщікова ходить пішки на 9 поверх. Жінка розповіла, що підйомник у будинку на вулиці Кравчука, 1 не працює з 1 вересня. Його зупинили після 25-ти років експлуатації. Відремонтувати пообіцяли, якщо мешканці зберуть третину вартості робіт.

«Вже два місяці ліфт відключений. Гроші збирали, занесли, а міськрада каже, що тільки буде виділяти на днях гроші на це, бо ті гроші, що були виділені, відправили на щось інше».

Ліфти не працюють у чотирьох під’їздах багатоповерхівки.

«За перший тиждень ми здали гроші, по 900 гривень, всі здали. Обіцяли за місяць будуть робити, за тиждень зроблять. І от два місяці, скоро перше листопада – і нічого. Один раз засвітили світло, ми думали, що будуть робити, закрили і заклеїли знов. Експерт був, сказали: скоріше здасте, скоріше зробим і нічого».

Три тижні тому начальник відділу профільного департаменту Віктор Фіщук так прокоментував ситуацію із ремонтом ліфтів на вулиці Кравчука, 1.

«Договора є укладені по цьому будинку, по 4 під’їздах. Суми невеликі, закуплені деталі і на днях мають почати виконання робіт по Кравчука, 1. Це ще триватиме 2-3 тижні».


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Теги: ліфт, ремонт, Кравчука
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