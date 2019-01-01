У Луцьку продовжує «рости» яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 17:00
Один із лідерів будівельної галузі на Волині - знана компанія «ЛДБК» продовжує втілювати у Луцьку амбітний проект - житловий комплекс «Caramel Residence». Архітектори на противагу міській сірості зробили «карамельний» ЖК яскравим острівцем та зеленою оазою посеред обласного центру.
У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. Будівельники й далі невпинно працюють над зведенням помешкань в інших «карамельних» багатоповерхівках. На території житлового комплексу, без перебільшення, є все, що потрібно для комфортного проживання.
У багатоповерхівці на Конякіна, 3Б будівельники завершують оздоблення під'їздів - у першій, другій та третій секціях поклали 70% плитки та підготували все для фарбування. Майже закінчили й облаштування входів у під'їзди. У третій секції поставили котли та радіатори, а також усюди встановили вхідні двері. Далі ж фахівці візьмуться за облаштування дороги від першої до третьої секції.
У будинку на Конякіна, 3В, фахівці закінчили працювати над покрівлею у першій та другій секціях, на семи поверхах першої секції вже провели штукатурні роботи та майже завершили електромонтажні роботи. У першій та другій секціях «карамельки» встановили вікна на восьми поверхах.
У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – працюють над перекриттям четвертого поверху першої, другої та третьої секцій.
Будівельники приступили до робіт на Конякіна, 3Д та 3Є - тут облаштували пальове поле, аби незабаром із фундаменту «виросло» житло мрії, і готують майданчик для ростверка (верхня частина пальового або стовпчастого фундаменту, що розподіляє навантаження на основу).
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. Будівельники й далі невпинно працюють над зведенням помешкань в інших «карамельних» багатоповерхівках. На території житлового комплексу, без перебільшення, є все, що потрібно для комфортного проживання.
У багатоповерхівці на Конякіна, 3Б будівельники завершують оздоблення під'їздів - у першій, другій та третій секціях поклали 70% плитки та підготували все для фарбування. Майже закінчили й облаштування входів у під'їзди. У третій секції поставили котли та радіатори, а також усюди встановили вхідні двері. Далі ж фахівці візьмуться за облаштування дороги від першої до третьої секції.
У будинку на Конякіна, 3В, фахівці закінчили працювати над покрівлею у першій та другій секціях, на семи поверхах першої секції вже провели штукатурні роботи та майже завершили електромонтажні роботи. У першій та другій секціях «карамельки» встановили вікна на восьми поверхах.
У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – працюють над перекриттям четвертого поверху першої, другої та третьої секцій.
Будівельники приступили до робіт на Конякіна, 3Д та 3Є - тут облаштували пальове поле, аби незабаром із фундаменту «виросло» житло мрії, і готують майданчик для ростверка (верхня частина пальового або стовпчастого фундаменту, що розподіляє навантаження на основу).
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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