У Луцьку продовжує «рости» яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



У багатоповерхівці на Конякіна, 3Б будівельники завершують оздоблення під'їздів - у першій, другій та третій секціях поклали 70% плитки та підготували все для фарбування. Майже закінчили й облаштування входів у під'їзди. У третій секції поставили котли та радіатори, а також усюди встановили вхідні двері. Далі ж фахівці візьмуться за облаштування дороги від першої до третьої секції.



У будинку на Конякіна, 3В, фахівці закінчили працювати над покрівлею у першій та другій секціях, на семи поверхах першої секції вже провели штукатурні роботи та майже завершили електромонтажні роботи. У першій та другій секціях «карамельки» встановили вікна на восьми поверхах.



У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – працюють над перекриттям четвертого поверху першої, другої та третьої секцій.



Будівельники приступили до робіт на Конякіна, 3Д та 3Є - тут облаштували пальове поле, аби незабаром із фундаменту «виросло» житло мрії, і готують майданчик для ростверка (верхня частина пальового або стовпчастого фундаменту, що розподіляє навантаження на основу).



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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