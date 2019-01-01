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Cтарий-новий кандидат: кого Нефьодов хоче призначити головним митником Волині

Cтарий-новий кандидат: кого Нефьодов хоче призначити головним митником Волині
Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, кого планує призначити головою Волинської митниці.

Про це Нефьодов говорив під час засідання парламентському комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, - пише Інтерфакс-Україна.

Варто зазначити, що під час засідання комітету Народний депутат Олександр Дубінський запропонував висловити політичну недовіру голові Державної митної служби. Одним із фактів, за які Дубінський критикував Нефьодова, було призначення виконувачем обов'язків керівника Волинської митниці і, відповідно, переведення з ДФС у нову структуру екс-керівника Чернігівської митниці Олександра Шавлака, Закарпатської - Миколи Ясевича, Львівської - Володимира Цабака. На думку нардепа, ці особи раніше фігурували в скандалах, пов'язаних із контрабандою.

«Для мене це звучить досить голослівно. Я поки що задоволений роботою Шавлака на Волині, де він є в.о. - і з точки зору показників (митних надходжень - ІФ), і з точки зору боротьби з контрабандою. Я вчора направив до Мінфіну пропозицію, щоб призначити його в.о. за реєстрацією нової юрособи регіональної митниці Державної митної служби», - сказав Нефьодов у відповідь на звинувачення Дубінського.

Нагадаємо, уряд схвалив реорганізацію митниці, в рамках якої, існуючі митні пости, які підпорядковуються Державній фіскальній службі, переведуть до Державної митної служби. Відтак, реорганізація, реєстрація нової юридичної особи і призначення нового керівника чекає і Волинську митницю.

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Теги: митниця, Волинь, ДФС
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