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Луцька дитяча лікарня отримала благодійну допомогу з Німеччини. ФОТО

Луцька дитяча лікарня отримала благодійну допомогу з Німеччини. ФОТО
Комунальне підприємство «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» отримало черговий вантаж від Рити Лімротт.

Про це повідомляє медзаклад на сторінці у Facebook.

Німецький фонд Акція «Чорнобильська допомога» (м. Хільдесхайм, Німеччина) під керівництвом Рити Лімротт впродовж останніх років надає безкоштовну допомогу нашому закладу.

В жовтні у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню після розмитнення доставлено черговий гуманітарний вантаж:

Операційний стіл Trumpf/Mars, набір з комплектуючими, тримачами та медичними подушками Operations-Tisch Trumpf/Mars
2 наркозні апарати Lowenstein LEON PLUS, набір з комплектуючими
2 кювези Lifetherm 2000 та 2002 з набором комплектуючих
6 дитячих дихальних апаратів фірми Löwenstein LEONI 2 та LEONI PLUS з комплектуючими.

Зазначене медичне обладнання будуть використовувати у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії і в умовах операційної Волинської обласної дитячої клінічної лікарні для забезпечення невідкладної реанімаційної та хірургічної медичної допомоги всім маленьким жителям Волині. Це дозволить покращити якість хірургічної допомоги всім хворим, які перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарні.

Луцька дитяча лікарня отримала благодійну допомогу з Німеччини. ФОТО
Луцька дитяча лікарня отримала благодійну допомогу з Німеччини. ФОТО
Луцька дитяча лікарня отримала благодійну допомогу з Німеччини. ФОТО
Луцька дитяча лікарня отримала благодійну допомогу з Німеччини. ФОТО
Луцька дитяча лікарня отримала благодійну допомогу з Німеччини. ФОТО

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Теги: луцька дитяча лікарня, благодійна допомога, німецькі колеги
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