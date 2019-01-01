У Рівному п'яний водій влетів в авто патрульних: постраждало троє людей
Сьогодні, 17:27
У Рівному на вулиці Київській трапилась аварія, у якій водій влетів у машину патрульних.
Автопригода сталась 1 листопада о 14:27, - пишуть Новини ЧаРівне.
Як розповів керівник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук, двоє патрульних із забоями – у лікарні. У салоні автомобіля, який протаранив авто поліції знайшли порожні та повні пляшки зі спиртним. Водій автомобіля Volkswagen Passat, 37-річний рівнянин мав ознаки сп'яніння.
"Патрульні знаходились на патрулюванні. У той час, коли вони оформляли адмінпротокол у них в'їзав автомобіль"- каже Сергій Мерчук.
Унаслідок ДТП трьох осіб доставили до лікарні. Серед постраждалих – двоє поліцейських та пасажир Volkswagen Passat. Пасажир був не пристебнутий, внаслідок зіткнення головою розбив лобове скло авто, у якому знаходився.
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Автопригода сталась 1 листопада о 14:27, - пишуть Новини ЧаРівне.
Як розповів керівник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук, двоє патрульних із забоями – у лікарні. У салоні автомобіля, який протаранив авто поліції знайшли порожні та повні пляшки зі спиртним. Водій автомобіля Volkswagen Passat, 37-річний рівнянин мав ознаки сп'яніння.
"Патрульні знаходились на патрулюванні. У той час, коли вони оформляли адмінпротокол у них в'їзав автомобіль"- каже Сергій Мерчук.
Унаслідок ДТП трьох осіб доставили до лікарні. Серед постраждалих – двоє поліцейських та пасажир Volkswagen Passat. Пасажир був не пристебнутий, внаслідок зіткнення головою розбив лобове скло авто, у якому знаходився.
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