У Рівному п'яний водій влетів в авто патрульних: постраждало троє людей





Автопригода сталась 1 листопада о 14:27, - пишуть



Як розповів керівник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук, двоє патрульних із забоями – у лікарні. У салоні автомобіля, який протаранив авто поліції знайшли порожні та повні пляшки зі спиртним. Водій автомобіля Volkswagen Passat, 37-річний рівнянин мав ознаки сп'яніння.



"Патрульні знаходились на патрулюванні. У той час, коли вони оформляли адмінпротокол у них в'їзав автомобіль"- каже Сергій Мерчук.



Унаслідок ДТП трьох осіб доставили до лікарні. Серед постраждалих – двоє поліцейських та пасажир Volkswagen Passat. Пасажир був не пристебнутий, внаслідок зіткнення головою розбив лобове скло авто, у якому знаходився.

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