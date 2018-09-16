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«Волинь» перемогла краматорський «Авангард»

«Волинь» перемогла краматорський «Авангард»
«Волинь» перемогла краматорський «Авангард» з рахунком 2:1 та піднялася на друге місце у турнірній таблиці. Матч 16 туру Першої ліги відбувся 2 листопада у Луцьку.

Про це повідомляють на сайті ФК "Волинь".

За відсутності дискваліфікованих гравців на звітний поєдинок «Волинь» вийшла з двома чистими форвардами – Ігорем Карпенком та Міхою Горопевшеком, а у центрі поля Амбросію Чачуа компанію склав молодий Артур Рябов.

Початок гри нагадав протистояння із «Минаєм»: «Хрестоносці» намагалися підтискати суперників, однак по-справжньому гольових можливостей майже не було. На 12-й хвилині гри до штрафного майданчика гостей увірвався Сергій Сімінін, однак пробив повз дальній кут воріт Артура Денчука. А на 21-й хвилині Андрій Тлумак змушений був змінювати Валерія Болденкова, який отримав пошкодження, на Олександра Климця. У середині тайму подачу з флангу на дальній стійці міг замикати Младен Бартулович, однак у падінні з незручної позиції пробив вище рамки. Своє слово хорват сказав за хвилину – саме його знайшли передачею на лівому фланзі, а після прострілу Младена Ілля Брюхов зрізав «кулястого» у власні ворота – 1:0! Не минуло й десяти хвилин, як волиняни святкували вдруге. Денис Кожанов хорошою передачею відправив у забіг Сімініна, той прострілив у центр, звідки Міха технічно скинув м’яч у центр на Бартуловича – хорват без шансів розстріляв ворота із вбивчої позиції – 2:0!

Все ж піти на перерву з комфортною перевагою «Волині» не вдалося. Гості навісною подачею з лівого флангу знайшли у карній зоні Вадима Яворського, який головою пробив під поперечину наших воріт – 2:1. А на початку другого тайму гості отримали супершанс для того, аби зрівняти рахунок. Арбітр зафіксував фол збоку Сімініна проти Яворського, а оскільки це було у штрафному майданчику, «Авангард» отримав право на пенальті. Утім, Владислав Леванідов знову нагадав про себе, як про голкіпера-пенальтиста, намертво піймавши удар Івана Матяжа! «Волинь» перебудувалася на гру від оборони та могла забивати третій гол, коли у середині тайму мала цілий ряд стандартів біля воріт гостей. На 78-й хвилині полегшено зітхнули й луцькі вболівальники – під час невеликої паніки у штрафному майданчику Рябов самовіддано кинувся під удар гравця «Авангарда» з вбивчої позиції! «Волинь» переконливо доводила матч до перемоги, а наприкінці матчу після контратаки ледь не забив Бартулович. У відповідь останній удар в матчі наніс Юрій Сеницький – «кулястий» пройшов повз ворота. Фінальний свисток зафіксував успіх «Волині» у матчі проти «Авангарда».

Перемога стала для «Волині» шостою поспіль у Першій лізі. Наступного тижня «Хрестоносці» продовжать «домашнє турне» з трьох матчів західноукраїнським протистоянням із львівським «Рухом».

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Теги: футбол, Авангард, Волинь, перемога
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