Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 4 листопада
Сьогодні, 19:58
У понеділок, 4 листопада, буде припинене електропостачання за деякими адресами у Луцьку.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, інформують, що з 09.00 до 12:30 світла не буде на вулиці Гулака-Артемовського, 15а, 13а, а також у будинках на вулиці Арцеулова 1, 3, 5.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають в обленерго.
Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, інформують, що з 09.00 до 12:30 світла не буде на вулиці Гулака-Артемовського, 15а, 13а, а також у будинках на вулиці Арцеулова 1, 3, 5.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають в обленерго.
Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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