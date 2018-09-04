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Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 4 листопада

Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 4 листопада
У понеділок, 4 листопада, буде припинене електропостачання за деякими адресами у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, інформують, що з 09.00 до 12:30 світла не буде на вулиці Гулака-Артемовського, 15а, 13а, а також у будинках на вулиці Арцеулова 1, 3, 5.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають в обленерго.





Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”

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Теги: електропостачання, світло, Луцьк
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