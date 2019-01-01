На Рівненщині вантажівка на смерть збила волинянина

У Корецькому районі під колесами вантажівки загинув волинянин.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, четвертого листопада, близько 05:25 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Самостріли.На місці події поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля «Volvo», 48-річний мешканець Львівської області допустив наїзд на 37-річного жителя села Крухиничі Волинської області, який за попередньою інформацією, перебігав проїзну частину у невстановленому місці.Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.За зовнішніми ознаками керманич вантажівки був тверезий, втім наразі він ще проходить медичне освідування.