На Рівненщині вантажівка на смерть збила волинянина
Сьогодні, 09:11
У Корецькому районі під колесами вантажівки загинув волинянин.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, четвертого листопада, близько 05:25 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Самостріли.
На місці події поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля «Volvo», 48-річний мешканець Львівської області допустив наїзд на 37-річного жителя села Крухиничі Волинської області, який за попередньою інформацією, перебігав проїзну частину у невстановленому місці.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
За зовнішніми ознаками керманич вантажівки був тверезий, втім наразі він ще проходить медичне освідування.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, четвертого листопада, близько 05:25 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Самостріли.
На місці події поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля «Volvo», 48-річний мешканець Львівської області допустив наїзд на 37-річного жителя села Крухиничі Волинської області, який за попередньою інформацією, перебігав проїзну частину у невстановленому місці.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
За зовнішніми ознаками керманич вантажівки був тверезий, втім наразі він ще проходить медичне освідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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