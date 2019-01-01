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На Рівненщині вантажівка на смерть збила волинянина

На Рівненщині вантажівка на смерть збила волинянина
У Корецькому районі під колесами вантажівки загинув волинянин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, четвертого листопада, близько 05:25 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Самостріли.

На місці події поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля «Volvo», 48-річний мешканець Львівської області допустив наїзд на 37-річного жителя села Крухиничі Волинської області, який за попередньою інформацією, перебігав проїзну частину у невстановленому місці.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За зовнішніми ознаками керманич вантажівки був тверезий, втім наразі він ще проходить медичне освідування.






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Теги: аварія, вантажівка, смерть, Волинь, Рівненщина
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