Укрупнення може вирішити проблему округів без депутатів в Луцьку, – політолог. ВІДЕО
Сьогодні, 13:12
Поки що невідомі остаточні правила наступних місцевих виборів, однак розглядають варіант укрупнення виборчих округів.
Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолог Михайло Наход., - повідомляє ІА "Конкурент".
Він зазначив, що зараз у Луцьку є технічні округи і через недоліки законодавства частина з них не має свого представника в Луцькій міській раді, а частина має кілька.
Із завершенням децентралізаційного процесу можливий варіант укрупнення округів, коли від одного округу буде кілька депутатів. Тоді зникне проблема округів без депутатів і Прилуцька сільська рада може стати частиною якогось округу.
Однак поки що рано про це говорити, адже немає ані нового закону, ані остаточної дати виборів (вони мали би відбутися у жовтні наступного року), ані фінальної території нового адміністративно-територіального поділу.
Радниця з питань децентралізації Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Урбан акцентувала, що потрібно розуміти, якою саме буде територія Луцька. Мешканці нової ОТГ обиратимуть старосту, депутатів та міського голову.
Довідково:
У 2015 році Луцьк розділили на 42 виборчі округи. В ідеалі кожен з них мав би отримати свого представника в Луцькій міській раді. Проте цього не відбулося: вибори 2015 року залишили 12 округів "осиротілими", а 7 забезпечили подвійним представництвом у сесійній залі. Для того, щоб забезпечити 12 виборчих округів, на яких проживає 43 956 виборців, з ініціативи депутата Луцькради Андрія Покровського ухвалили програму, яка передбачила додаткове фінансування цих територій.
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Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолог Михайло Наход., - повідомляє ІА "Конкурент".
Він зазначив, що зараз у Луцьку є технічні округи і через недоліки законодавства частина з них не має свого представника в Луцькій міській раді, а частина має кілька.
Із завершенням децентралізаційного процесу можливий варіант укрупнення округів, коли від одного округу буде кілька депутатів. Тоді зникне проблема округів без депутатів і Прилуцька сільська рада може стати частиною якогось округу.
Однак поки що рано про це говорити, адже немає ані нового закону, ані остаточної дати виборів (вони мали би відбутися у жовтні наступного року), ані фінальної території нового адміністративно-територіального поділу.
Радниця з питань децентралізації Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Урбан акцентувала, що потрібно розуміти, якою саме буде територія Луцька. Мешканці нової ОТГ обиратимуть старосту, депутатів та міського голову.
Довідково:
У 2015 році Луцьк розділили на 42 виборчі округи. В ідеалі кожен з них мав би отримати свого представника в Луцькій міській раді. Проте цього не відбулося: вибори 2015 року залишили 12 округів "осиротілими", а 7 забезпечили подвійним представництвом у сесійній залі. Для того, щоб забезпечити 12 виборчих округів, на яких проживає 43 956 виборців, з ініціативи депутата Луцькради Андрія Покровського ухвалили програму, яка передбачила додаткове фінансування цих територій.
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