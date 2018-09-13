Укрупнення може вирішити проблему округів без депутатів в Луцьку, – політолог. ВІДЕО





Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолог Михайло Наход., - повідомляє



Він зазначив, що зараз у Луцьку є технічні округи і через недоліки законодавства частина з них не має свого представника в Луцькій міській раді, а частина має кілька.



Із завершенням децентралізаційного процесу можливий варіант укрупнення округів, коли від одного округу буде кілька депутатів. Тоді зникне проблема округів без депутатів і Прилуцька сільська рада може стати частиною якогось округу.



Однак поки що рано про це говорити, адже немає ані нового закону, ані остаточної дати виборів (вони мали би відбутися у жовтні наступного року), ані фінальної території нового адміністративно-територіального поділу.



Радниця з питань децентралізації Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Урбан акцентувала, що потрібно розуміти, якою саме буде територія Луцька. Мешканці нової ОТГ обиратимуть старосту, депутатів та міського голову.



Довідково:



У 2015 році Луцьк розділили на 42 виборчі округи. В ідеалі кожен з них мав би отримати свого представника в Луцькій міській раді. Проте цього не відбулося: вибори 2015 року залишили 12 округів "осиротілими", а 7 забезпечили подвійним представництвом у сесійній залі. Для того, щоб забезпечити 12 виборчих округів, на яких проживає 43 956 виборців, з ініціативи депутата Луцькради Андрія Покровського ухвалили програму, яка передбачила додаткове фінансування цих територій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки що невідомі остаточні правила наступних місцевих виборів, однак розглядають варіант укрупнення виборчих округів.Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолог, - повідомляє ІА "Конкурент" Він зазначив, що зараз у Луцьку є технічні округи і через недоліки законодавства частина з них не має свого представника в Луцькій міській раді, а частина має кілька.Із завершенням децентралізаційного процесу можливий варіант укрупнення округів, коли від одного округу буде кілька депутатів. Тоді зникне проблема округів без депутатів і Прилуцька сільська рада може стати частиною якогось округу.Однак поки що рано про це говорити, адже немає ані нового закону, ані остаточної дати виборів (вони мали би відбутися у жовтні наступного року), ані фінальної території нового адміністративно-територіального поділу.Радниця з питань децентралізації Волинського центру розвитку місцевого самоврядуванняакцентувала, що потрібно розуміти, якою саме буде територія Луцька. Мешканці нової ОТГ обиратимуть старосту, депутатів та міського голову.

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