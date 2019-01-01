Зеленський погодив Погуляйка головою Волинської ОДА. УКАЗ
Сьогодні, 16:25
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погуляйка головою Волинської ОДА.
Про це йдеться у відповідному указі Глави Держави.
Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін погодив призначення голови Волинської ОДА Погуляйка Юрія Михайловича.
Утім, після цього Волинська обласна рада зібралася на позачергову сесію, аби висловити невдоволення можливим кадровим рішенням. З трибуни у сесійній залі депутати виступали щодо того, що волиняни мусять диктувати свою волю Києву з приводу таких питань.
30 жовтня аналогічне звернення підтримала й Луцька міська рада.
Однак, сьогодні, 3 грудня, приблизно о 15 годині у стінах облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов представив нового очільника Волині. Варто відзначити, що указ на сайті Офісу президента з'явився після обіду 3 грудня, хоча й датований 2 грудня.
На початку Сергій Трофімов зауважив, що президент хотів бути присутнім на представленні голови ОДА, зважаючи на значення Волині, однак не зміг через нагальні справи. Тож Трофімов представив Юрія Погуляйка.
Напередодні представлення Погуляйка новим головою Волинської ОДА під облдержадміністрацією атовці влаштували мітинг, аби висловити своє невдоволення таким призначенням.
Киричука Олександра Олексійовича президент звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації.
Довідкова інформація:
Раніше Юрій Погуляйко був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.
Юрій Михайлович Погуляйко народився у селі Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області 12 листопада 1978 року.
Має три вищі освіти. Закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).
Трудову біографію почав дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічної злочинністю Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області.
Проходив службу на посадах рядового на начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім – в Національній поліції України.
Останнє місце роботи до призначення першим заступником голови Луганської облдержадміністрації – служба в податковій міліції Головного управління ДФС у Донецькій області.
Сімейний стан – одружений, має двох дітей.
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Про це йдеться у відповідному указі Глави Держави.
Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін погодив призначення голови Волинської ОДА Погуляйка Юрія Михайловича.
Утім, після цього Волинська обласна рада зібралася на позачергову сесію, аби висловити невдоволення можливим кадровим рішенням. З трибуни у сесійній залі депутати виступали щодо того, що волиняни мусять диктувати свою волю Києву з приводу таких питань.
30 жовтня аналогічне звернення підтримала й Луцька міська рада.
Однак, сьогодні, 3 грудня, приблизно о 15 годині у стінах облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов представив нового очільника Волині. Варто відзначити, що указ на сайті Офісу президента з'явився після обіду 3 грудня, хоча й датований 2 грудня.
На початку Сергій Трофімов зауважив, що президент хотів бути присутнім на представленні голови ОДА, зважаючи на значення Волині, однак не зміг через нагальні справи. Тож Трофімов представив Юрія Погуляйка.
Напередодні представлення Погуляйка новим головою Волинської ОДА під облдержадміністрацією атовці влаштували мітинг, аби висловити своє невдоволення таким призначенням.
Киричука Олександра Олексійовича президент звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації.
Довідкова інформація:
Раніше Юрій Погуляйко був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.
Юрій Михайлович Погуляйко народився у селі Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області 12 листопада 1978 року.
Має три вищі освіти. Закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).
Трудову біографію почав дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічної злочинністю Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області.
Проходив службу на посадах рядового на начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім – в Національній поліції України.
Останнє місце роботи до призначення першим заступником голови Луганської облдержадміністрації – служба в податковій міліції Головного управління ДФС у Донецькій області.
Сімейний стан – одружений, має двох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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