У Нацбанку України пояснили коливання курсу гривні





Коливання курсу гривні в жовтні обумовлене зростанням попиту на валюту з боку імпортерів енергоносіїв і товарів споживчого напряму, а також попиту на готівкову валюту, - про повідомляє



У жовтні курс гривні незначно скоректувався, але залишається вище від показника початку року, відзначається в новому макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України.



"Короткостроковий сплеск волатильності обумовлювався певним зростанням попиту з боку імпортерів енергоносіїв і товарів споживчого напряму, а також переважанням попиту над пропозицією на готівковому ринку", - говориться в документі.



Відзначають, що в цілому ситуація на валютному ринку була сприятливою, що дозволило Нацбанку продовжити викуповувати валюту для поповнення міжнародних резервів. Так, за підсумками жовтня, регулятор купив на валютному ринку майже на 200 мільйонів доларів більше, ніж продав, а з початку року - на 4,1 мільярда доларів.



Як повідомляли, в жовтні гривня подешевшала на 2,6% щодо долара - до 24,82 гривні/долар.



Раніше НБУ скасував обмеження на купівлю валюти і банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тисяч гривень у день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Рішення набере чинності з 5 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нацбанку повідомляють, що ситуація в жовтні була сприятливою, а сплеск курсу гривні був короткостроковим.Коливання курсу гривні в жовтні обумовлене зростанням попиту на валюту з боку імпортерів енергоносіїв і товарів споживчого напряму, а також попиту на готівкову валюту, - про повідомляє "Кореспондент" з посиланням на сайт НБУ.У жовтні курс гривні незначно скоректувався, але залишається вище від показника початку року, відзначається в новому макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України."Короткостроковий сплеск волатильності обумовлювався певним зростанням попиту з боку імпортерів енергоносіїв і товарів споживчого напряму, а також переважанням попиту над пропозицією на готівковому ринку", - говориться в документі.Відзначають, що в цілому ситуація на валютному ринку була сприятливою, що дозволило Нацбанку продовжити викуповувати валюту для поповнення міжнародних резервів. Так, за підсумками жовтня, регулятор купив на валютному ринку майже на 200 мільйонів доларів більше, ніж продав, а з початку року - на 4,1 мільярда доларів.Як повідомляли, в жовтні гривня подешевшала на 2,6% щодо долара - до 24,82 гривні/долар.Раніше НБУ скасував обмеження на купівлю валюти і банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тисяч гривень у день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Рішення набере чинності з 5 листопада.

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