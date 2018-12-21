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У Луцьку вночі на Соборності викрали авто

У Луцьку вночі на Соборності викрали авто
У Луцьку вночі на проспекті Соборності викрали автомобіль Kia Sportage.

Про це на своїй сторінці у facebook написала користувачка Anastasiia Kazybrid.

"Допоможіть будь-ласка... репостом, інформацією! В нас вкрали машину!!! Хтось може бачив???! KIA АС1717АХ", - йдеться у повідомлені.

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Теги: авто, крадіжка, Луцьк
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