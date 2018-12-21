У Луцьку вночі на Соборності викрали авто





Про це на своїй сторінці у facebook написала користувачка



"Допоможіть будь-ласка... репостом, інформацією! В нас вкрали машину!!! Хтось може бачив???! KIA АС1717АХ", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вночі на проспекті Соборності викрали автомобіль Kia Sportage.Про це на своїй сторінці у facebook написала користувачка Anastasiia Kazybrid. "Допоможіть будь-ласка... репостом, інформацією! В нас вкрали машину!!! Хтось може бачив???! KIA АС1717АХ", - йдеться у повідомлені.

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