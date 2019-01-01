Олег Ляшко побився з волинянином Герусом. ВІДЕО
Сьогодні, 22:47
Лідер Радикально партії Олег Ляшко побився із нардепом від партії «Сліга народу», волинянином Андрієм Герусом.
Про це обидва політики повідомили на своїх сторінках у Facebook.
Андрій Герус стверджує, що Олег Ляшко напав на нього разом зі своїм охоронцем у аеропорту Бориспіль та називає перепалку – шоу-провокацією.
«Звісно ж, претензія Ляшка, це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий «немонополіст»», - написав волинський нардеп.
Олег Ляшко ж пише, що не знав про перебування Андрія Геруса в аеропорту.
«Сьогодні випадково побачив у ЗОДі «слугу народа» Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася - через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана», - йдеться у дописі Олега Ляшка.
Також лідер Радикальної партії опублікував відео бійки.
Андрій Герус на своїй сторінці опублікував фото, на якому видно, що у нього порвана сорочка.
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Про це обидва політики повідомили на своїх сторінках у Facebook.
Андрій Герус стверджує, що Олег Ляшко напав на нього разом зі своїм охоронцем у аеропорту Бориспіль та називає перепалку – шоу-провокацією.
«Звісно ж, претензія Ляшка, це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий «немонополіст»», - написав волинський нардеп.
Олег Ляшко ж пише, що не знав про перебування Андрія Геруса в аеропорту.
«Сьогодні випадково побачив у ЗОДі «слугу народа» Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася - через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана», - йдеться у дописі Олега Ляшка.
Також лідер Радикальної партії опублікував відео бійки.
Андрій Герус на своїй сторінці опублікував фото, на якому видно, що у нього порвана сорочка.
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