Олег Ляшко побився з волинянином Герусом. ВІДЕО

Лідер Радикально партіїпобився із нардепом від партії «Сліга народу», волиняниномПро це обидва політики повідомили на своїх сторінках у Facebook.Андрій Герус стверджує, що Олег Ляшко напав на нього разом зі своїм охоронцем у аеропорту Бориспіль та називає перепалку – шоу-провокацією.«Звісно ж, претензія Ляшка, це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий «немонополіст»», - написав волинський нардеп.Олег Ляшко ж пише, що не знав про перебування Андрія Геруса в аеропорту.«Сьогодні випадково побачив у ЗОДі «слугу народа» Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася - через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана», - йдеться у дописі Олега Ляшка.Також лідер Радикальної партії опублікував відео бійки.Андрій Герус на своїй сторінці опублікував фото, на якому видно, що у нього порвана сорочка.