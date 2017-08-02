Ліга чемпіонів: «Шахтар» вирвав нічию у загребського «Динамо»
Сьогодні, 00:19
Донецький "Шахтар" виборов нічию проти загребського "Динамо".
Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.
В поєдинку на "Максімірі" команда Каштру вийшла вперед вже на старті гри зусиллями Патріка, однак голи Петковіча Іванушеца і Адемі принесли хорватам впевнену перевагу. Втім, вже в компенсований час гол Мораеса і зароблений Пятовим пенальті, який чітко реалізував Тете принесли "гірникам" 1 очко.
Після цієї гри "гірники" мають в активі 5 очок, як і "Динамо" З.
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Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.
В поєдинку на "Максімірі" команда Каштру вийшла вперед вже на старті гри зусиллями Патріка, однак голи Петковіча Іванушеца і Адемі принесли хорватам впевнену перевагу. Втім, вже в компенсований час гол Мораеса і зароблений Пятовим пенальті, який чітко реалізував Тете принесли "гірникам" 1 очко.
Після цієї гри "гірники" мають в активі 5 очок, як і "Динамо" З.
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