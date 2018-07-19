На Волині дівчина за кермом Mercedes на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 11:50
На автодорозі між селами Миляновичі та Туровичі Турійського району автомобіль Mercedes Sprinter на смерть збив 37-річного пішохода, який рухався проїжджою частиною дороги в попутному напрямку.
Автопригода сталась 7 листопада близько 18 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебувала 27-річна жителька Нововолинська. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Автопригода сталась 7 листопада близько 18 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебувала 27-річна жителька Нововолинська. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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