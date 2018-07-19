На Волині дівчина за кермом Mercedes на смерть збила чоловіка





Автопригода сталась 7 листопада близько 18 години, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебувала 27-річна жителька Нововолинська. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі між селами Миляновичі та Туровичі Турійського району автомобіль Mercedes Sprinter на смерть збив 37-річного пішохода, який рухався проїжджою частиною дороги в попутному напрямку.Автопригода сталась 7 листопада близько 18 години, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебувала 27-річна жителька Нововолинська. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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