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На Волині дівчина за кермом Mercedes на смерть збила чоловіка

На Волині дівчина за кермом Mercedes на смерть збила чоловіка
На автодорозі між селами Миляновичі та Туровичі Турійського району автомобіль Mercedes Sprinter на смерть збив 37-річного пішохода, який рухався проїжджою частиною дороги в попутному напрямку.

Автопригода сталась 7 листопада близько 18 години, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебувала 27-річна жителька Нововолинська. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.





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Теги: смерть, авто, дівчина, аварія
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