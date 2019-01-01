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Для першокласників Волині передали ігрові набори LEGO

Для першокласників Волині передали ігрові набори LEGO
Волинські школи отримали конструктор «LEGO» для учнів 1 класу, який слугує дидактичним матеріалом.

Другий рік поспіль шість цеглин «LEGO» отримає кожен першокласник, аби в ігровій формі було цікаво вчитися, здобувати компетентності в рамках впровадження концепції Нова українська школа, - інформує управління освіти, науки і молоді Волинської облдержадміністрації.

У четвер, 7 листопада, Міністерство освіти і науки України передало керівникам органів управління освітою районів, міст та об’єднаних територіальних громад 14 727 комплектів конструкторів «LEGO».

Усі конструктори надаються The LEGO Foundation абсолютно безкоштовно, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між організацією та Міністерством освіти і науки України.

Саме шість цеглинок, на думку інціаторів проекту дозволяють у цікавій формі проводити розвивальні, заняття з математики, формувати логічне мислення, розвивати конструкторські здібності.


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Теги: конструктори LEGO, волинські школи, НУШ
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