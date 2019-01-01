9 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналістка(на фото).Також особисте свято відзначають директор ТОВ "ВРК", директорка Луцького міського центру для сім'ї, дітей та молоді, відеооператорКрім того день народження святкує член правління Благодійного фонду "Волинська родина" імені Ігоря Єремеєва Олександр Вітер. Від усього серця бажаємо міцного здоров'я, постійного благополуччя, доброго настрою та великих сил.9 листопада іменини святкують чоловіки, яких нарекли Марк та Андрій.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!Сьогодні в Україні відзначається День української писемності та мови.У світі цього дня святкують День книги рекордів Гіннеса. Книгу рекордів створив британський інженер і власник пивоварні Х’ю Бівер. У листопаді 1951 року він відправився з друзями на полювання. Увечері в барі між чоловіками зав’язалася суперечка, яка з диких птахів найшвидша. Чоловіки переглянули кілька різних довідників, але відповіді не знайшли. Тоді Бівер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані всі рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні. В даний час Книга рекордів Гіннеса є книгою з найбільшим тиражем із усіх книг, захищених авторським правом.На Волині цього дня у 1981 році померла поетеса Людмила Лежанська, а у 1994 році в автокатастрофі загинув митрополит Луцький і Волинський УПЦ КП Іоан (Боднарчук).9 листопада 2003-го року футболіст «Волині» Олег Федюков вийшов на гру зі столичною «Оболонню» у віці 39 років 10 місяців і 26 днів. На сьогодні це − четвертий показник серед «дідусів» української еліти. Олег Федюков є рекордсменом за кількістю матчів, проведених у складі «Волині». Зігравши за лучан 563 поєдинки, кремезний захисник доклав руку і до завоювання командою золота першості УРСР у 1989-му, і до виграшу нею турніру в першій українській лізі в 2002-му.