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Майже сотня викликів, аварія та небезпечні водії: звіт волинських патрульних

Майже сотня викликів, аварія та небезпечні водії: звіт волинських патрульних
На сторінці у соцмережах волинські патрульні відзвітували про порушників у суботу, 9 листопада.

Лише 6 екіпажів у місті Луцьку та 2 на дорогах державного значення опрацювали протягом денної зміни. Понад 70 викликів, перевірили по 108 осіб і транспортних засобів, виїхали на 7 повідомлень про ДТП, винесли 63 постанови на порушників правил дорожнього руху, з яких 47 – за перевищення швидкості в населених пунктах.

Додамо, що один з водіїв-порушників керував автобусом міжнародного сполучення з повним салоном пасажирів і рухався при цьому зі швидкістю 102 км/годину – і це в селі(на фото).

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Теги: патрульна поліція, аварія, дорога
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