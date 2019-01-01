Майже сотня викликів, аварія та небезпечні водії: звіт волинських патрульних

На сторінці у соцмережах волинські патрульні відзвітували про порушників у суботу, 9 листопада.Лише 6 екіпажів у місті Луцьку та 2 на дорогах державного значення опрацювали протягом денної зміни. Понад 70 викликів, перевірили по 108 осіб і транспортних засобів, виїхали на 7 повідомлень про ДТП, винесли 63 постанови на порушників правил дорожнього руху, з яких 47 – за перевищення швидкості в населених пунктах.Додамо, що один з водіїв-порушників керував автобусом міжнародного сполучення з повним салоном пасажирів і рухався при цьому зі швидкістю 102 км/годину – і це в селі(на фото).