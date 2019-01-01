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Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО

Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО
Громадська організація «Інсулін» спільно із Громадянським Рухом «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь» 10 листопада організували акцію до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом.

До організації заходу долучилася і команда Андрія Покровського Громадянський Рух «СВІДОМІ», – повідомили на Facebook-сторінці Руху.

Як зазначила організаторка, голова громадської організації «Інсулін» Алла Мудрик, головна мета акції «Разом попередимо цукровий діабет» – це ознайомити людей із основними проявами цукрового діабету та привернути увагу суспільства до дорослих та дітей із цією хворобою. А також розповісти про методи профілактики та як потрібно лікуватися, щоб прожити довге і щасливе життя.

Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО
Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО
Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО


«Координаторка проєктів Христина Назар зазначила, що життя людини – на першому місці, і для того, щоб розвиватися та самовдосконалюватися, ми повинні бути здоровими. Тому Андрій Покровський разом зі «СВІДОМИМИ» завжди підтримував та буде підтримувати подібні заходи», – йдеться у дописі.

До того ж, маркетолог РЦ «Промінь» Олександра Сов’як наголосила, що у розважальному комплексі завжди готові підтримати подібні заходи, адже одним із принципів їхньої роботи є соціальна відповідальність перед громадянами.

«Піклуйтеся про своє здоров’я та будьте свідомими громадянами!»,– підсумували «СВІДОМІ».

Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО
Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО
Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО
Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО


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Теги: РЦ «Промінь», СВІДОМІ, Христина Назар, Галина Падалко, інсулін, цукровий діабет
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