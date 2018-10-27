Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Сьогодні, 17:37
Відомий луцький фотограф Віктор Чухрай оприлюднив неймовірно красиві фото осінньої природи.
Світлини Віктор Чухрай опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Знімки фотограф зробив 11 листопада.
«Вже пізньої осені яскравий привіт», – коротко підписав світлини фотограф.
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Світлини Віктор Чухрай опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Знімки фотограф зробив 11 листопада.
«Вже пізньої осені яскравий привіт», – коротко підписав світлини фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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