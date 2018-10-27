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Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами

Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Відомий луцький фотограф Віктор Чухрай оприлюднив неймовірно красиві фото осінньої природи.

Світлини Віктор Чухрай опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Знімки фотограф зробив 11 листопада.

«Вже пізньої осені яскравий привіт», – коротко підписав світлини фотограф.

Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами
Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами

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Теги: Віктор Чухрай, осінь, природа, фото, Волинь, Луцьк
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