Пізня осінь крізь призму об'єктива: луцький фотограф поділився атмосферними світлинами

Віктор Чухрай оприлюднив неймовірно красиві фото осінньої природи.



Світлини Віктор Чухрай опублікував на своїй



Знімки фотограф зробив 11 листопада.



«Вже пізньої осені яскравий привіт», – коротко підписав світлини фотограф.





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