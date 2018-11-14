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У Луцьку збиратимуть донорську кров для «поспішайок»

У Луцьку збиратимуть донорську кров для «поспішайок»
Щорічно 17 листопада весь світ відзначає Міжнародний день передчасно народженої дитини. Цей день ще називають «Днем білих пелюсток», тим самим підкреслюючи тендітність, вразливість та незахищеність цих дітей.

У Луцьку з цієї нагоди збиратимуть донорську кров для дітей-«поспішайок», повідомляє організація «Краплина життя».

Тож 15 листопада з 09:00, на базі Волинського обласного перинатального центру, за адресою місто Луцьк, вул. Загородня 20, відбудеться благодійна акція до Міжнародного дня передчасно народжених дітей, в ході якої буде проводитись збір донорської крові для дітей, що знаходяться на лікуванні у профільних закладах області.

Для того, щоб взяти участь, Вам треба бути повнолітнім, важити більше 50 кг, мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та гарний настрій. Забір крові відбуватиметься з 9.00 до 13.00

«Запрошуємо усіх хто хоче допомогти найкрихітнішим жителям Волині та долучитись до встановлення нового рекорду по збору донорської крові, приєднатись до нашої акції та зробити це гарною традицією, яка реально рятує життя», - додають організатори.

Захід організовують за участі та спонсорської підтримки Волинської обласної держадміністрації, фонду «Тільки разом» Ігоря Палиці, благодійних організацій «Краплина життя» та «Ранні пташки».


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Теги: поспішайки, кров, донори, Луцьк
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