Очільник «Кромберга» розкаже лучанам про автомобілі, форс-мажори та технології. АНОНС

Славоміром Качмареком, де почують, чому транснаціональні компанії обирають Україну та що головне у їх роботі: люди чи технології?



Зустріч відбудеться в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина» 14 листопада о 15:00 на підприємстві Kromberg & Schubert Lutsk, –



На зустрічі говоритимуть про таке:



Які фактори вплинули на те, що у Луцьк зайшов німецький гігант група Kromberg & Schubert?

Яким буде майбутнє автоіндустрії у контексті хайпу на електрокари?

чим може зацікавити Kromberg людей, які шукають роботу?

Також обговорять найцікавіші історії масштабних форс-мажорів і шляхи виходу з них.



Охочим потрапити на івент варто зареєструватися за цим посиланням:

https://forms.gle/HkDDB79p5VWURvk27



«Кількість місць обмежена, тому перевага при реєстрації та відбору учасників надається прихильникам Громадянського Руху «СВІДОМІ», – зауважили у громадській організації.



Деталі за телефонами 099 215 50 75 чи 068 215 70 75.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани мають можливість безкоштовно відвідати відкриту зустріч із керівником «Kromberg & Schubert Ukraine», де почують, чому транснаціональні компанії обирають Україну та що головне у їх роботі: люди чи технології?Зустріч відбудеться в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина» 14 листопада о 15:00 на підприємстві Kromberg & Schubert Lutsk, – повідомив організатор заходу Громадянський Рух «СВІДОМІ».На зустрічі говоритимуть про таке:Які фактори вплинули на те, що у Луцьк зайшов німецький гігант група Kromberg & Schubert?Яким буде майбутнє автоіндустрії у контексті хайпу на електрокари?чим може зацікавити Kromberg людей, які шукають роботу?Також обговорять найцікавіші історії масштабних форс-мажорів і шляхи виходу з них.Охочим потрапити на івент варто зареєструватися за цим посиланням:«Кількість місць обмежена, тому перевага при реєстрації та відбору учасників надається прихильникам Громадянського Руху «СВІДОМІ», – зауважили у громадській організації.Деталі за телефонами 099 215 50 75 чи 068 215 70 75.

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