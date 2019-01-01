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Очільник «Кромберга» розкаже лучанам про автомобілі, форс-мажори та технології. АНОНС

Очільник «Кромберга» розкаже лучанам про автомобілі, форс-мажори та технології. АНОНС
Лучани мають можливість безкоштовно відвідати відкриту зустріч із керівником «Kromberg & Schubert Ukraine» Славоміром Качмареком, де почують, чому транснаціональні компанії обирають Україну та що головне у їх роботі: люди чи технології?

Зустріч відбудеться в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина» 14 листопада о 15:00 на підприємстві Kromberg & Schubert Lutsk, – повідомив організатор заходу Громадянський Рух «СВІДОМІ».

На зустрічі говоритимуть про таке:

Які фактори вплинули на те, що у Луцьк зайшов німецький гігант група Kromberg & Schubert?
Яким буде майбутнє автоіндустрії у контексті хайпу на електрокари?
чим може зацікавити Kromberg людей, які шукають роботу?
Також обговорять найцікавіші історії масштабних форс-мажорів і шляхи виходу з них.

Охочим потрапити на івент варто зареєструватися за цим посиланням:
https://forms.gle/HkDDB79p5VWURvk27

«Кількість місць обмежена, тому перевага при реєстрації та відбору учасників надається прихильникам Громадянського Руху «СВІДОМІ», – зауважили у громадській організації.

Деталі за телефонами 099 215 50 75 чи 068 215 70 75.

Очільник «Кромберга» розкаже лучанам про автомобілі, форс-мажори та технології. АНОНС

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Теги: славомір качмарек, свідомі, зустріч
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