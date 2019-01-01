У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО





Про це



Жінка не дихала носом протягом трьох років через деформацію зовнішнього носа внаслідок невдалої ринопластики в іншій клініці.



Після первинної консультації та моделювання майбутнього носа на фото прийняли рішення провести реконструктивну операцію. Лікарі провели аутотрансплантацію хрящів з обох вушних раковин для відновлення форми носа та носового дихання.



Складна операція тривала 4,5 години і завершилась успішно. Крововтрата складала всього 80мл. Результат повністю відповідає фотопрогнозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО лікарі вперше провели трансплантацію хрящів вушної раковини при реконструкції носа.Про це повідомляють у медзакладі.Жінка не дихала носом протягом трьох років через деформацію зовнішнього носа внаслідок невдалої ринопластики в іншій клініці.Після первинної консультації та моделювання майбутнього носа на фото прийняли рішення провести реконструктивну операцію. Лікарі провели аутотрансплантацію хрящів з обох вушних раковин для відновлення форми носа та носового дихання.Складна операція тривала 4,5 години і завершилась успішно. Крововтрата складала всього 80мл. Результат повністю відповідає фотопрогнозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію