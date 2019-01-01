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У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО

У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО
У Ковельському МТМО лікарі вперше провели трансплантацію хрящів вушної раковини при реконструкції носа.

Про це повідомляють у медзакладі.

Жінка не дихала носом протягом трьох років через деформацію зовнішнього носа внаслідок невдалої ринопластики в іншій клініці.

Після первинної консультації та моделювання майбутнього носа на фото прийняли рішення провести реконструктивну операцію. Лікарі провели аутотрансплантацію хрящів з обох вушних раковин для відновлення форми носа та носового дихання.

Складна операція тривала 4,5 години і завершилась успішно. Крововтрата складала всього 80мл. Результат повністю відповідає фотопрогнозу.


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Теги: Ковельське МТМО, трансплантація, операція
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