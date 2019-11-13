Волинянин через «Нову пошту» замовляв наркотики
Сьогодні, 14:25
У Володимирі-Волинському затримали молодого хлопця з пакунком амфетаміну.
Так, на вулиці Ковельській, 132 правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, в руках якого був пакунок, - пише Володимир медіа.
Під час поверхневого огляду та вмісту пакунку, що 23-річний володимирчанин отримав на "Новій пошті", виявили 10 грамів порошкоподібної речовини – амфетаміну.
Посилку хлопець замовив у невідомої особи по меседжу для власного споживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, на вулиці Ковельській, 132 правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, в руках якого був пакунок, - пише Володимир медіа.
Під час поверхневого огляду та вмісту пакунку, що 23-річний володимирчанин отримав на "Новій пошті", виявили 10 грамів порошкоподібної речовини – амфетаміну.
Посилку хлопець замовив у невідомої особи по меседжу для власного споживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів
Сьогодні, 14:43
Повідомили, коли і де прощатимуться із волинянином-атовцем
Сьогодні, 14:38
Волинянин через «Нову пошту» замовляв наркотики
Сьогодні, 14:25
Юний співак з Волині виступить у Лондоні
Сьогодні, 14:19
На Волині розшукують 27-річного хлопця. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:00