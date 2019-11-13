Волинянин через «Нову пошту» замовляв наркотики





Так, на вулиці Ковельській, 132 правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, в руках якого був пакунок, - пише



Під час поверхневого огляду та вмісту пакунку, що 23-річний володимирчанин отримав на "Новій пошті", виявили 10 грамів порошкоподібної речовини – амфетаміну.



Посилку хлопець замовив у невідомої особи по меседжу для власного споживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському затримали молодого хлопця з пакунком амфетаміну.Так, на вулиці Ковельській, 132 правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, в руках якого був пакунок, - пише Володимир медіа Під час поверхневого огляду та вмісту пакунку, що 23-річний володимирчанин отримав на "Новій пошті", виявили 10 грамів порошкоподібної речовини – амфетаміну.Посилку хлопець замовив у невідомої особи по меседжу для власного споживання.

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