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Волинянин через «Нову пошту» замовляв наркотики

Волинянин через «Нову пошту» замовляв наркотики
У Володимирі-Волинському затримали молодого хлопця з пакунком амфетаміну.

Так, на вулиці Ковельській, 132 правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, в руках якого був пакунок, - пише Володимир медіа.

Під час поверхневого огляду та вмісту пакунку, що 23-річний володимирчанин отримав на "Новій пошті", виявили 10 грамів порошкоподібної речовини – амфетаміну.

Посилку хлопець замовив у невідомої особи по меседжу для власного споживання.

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Теги: пошта, наркотики
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