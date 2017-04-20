вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Словаччині в жахливій автотрощі загинуло 13 людей

У Словаччині в жахливій автотрощі загинуло 13 людей
У середу, 13 листопада, в Словаччині недалеко від міста Нітра зіткнулися пасажирський автобус і вантажний автомобіль, в результаті чого загинули щонайменше 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novy Cas.

Як повідомляється, грузовик виїхав на протилежну смугу руху. Водій автобуса намагався запобігти зіткненню, але вантажівка вдарила його в бік, і той вилетів у кювет.

За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 людей загинули.

Місцеві власті припускають, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися. На місці події працюють співробітники швидкої допомоги і пожежники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Словаччина, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бюджет участі: назвали переможців конкурсу у Луцьку. СПИСОК
Сьогодні, 16:40
Дідуся, який зник у лісі на Любешівщині, знайшли мертвим
Сьогодні, 16:22
У Словаччині в жахливій автотрощі загинуло 13 людей
Сьогодні, 16:20
Крихітній «поспішайці» з Волині, якій збирали кошти на імплант, зробили операцію
Сьогодні, 16:07
18-річний хлопець з Луцького району втрапив на гачок квартирного афериста
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
У Словаччині - масштабна аварія за участю 40 автівок У Словаччині - масштабна аварія за участю 40 автівок
20 квітень, 2017, 15:34
Мешканці Володимирської у Луцьку просять встановити світлофор, де авто збило четвертокласницю. ВІДЕО Мешканці Володимирської у Луцьку просять встановити світлофор, де авто збило четвертокласницю. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
У Струмівці вантажівка збила велосипедиста: чоловік – у лікарні У Струмівці вантажівка збила велосипедиста: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:28
В Устилузі – аварія: вантажівка в'їхала у припаркований автобус В Устилузі – аварія: вантажівка в'їхала у припаркований автобус
12 листопад, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чудотворна ікона, яка замироточила в Єрусалимі, прибуде у Луцьк
Сьогодні, 17:06
 0
У номері в «Срібних лелеках» знайшли мертвим молодого хлопця
Сьогодні, 16:58
 0
Бюджет участі: назвали переможців конкурсу у Луцьку. СПИСОК
Сьогодні, 16:40
 0
Дідуся, який зник у лісі на Любешівщині, знайшли мертвим
Сьогодні, 16:22
 0
У Словаччині в жахливій автотрощі загинуло 13 людей
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿