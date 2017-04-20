У Словаччині в жахливій автотрощі загинуло 13 людей
Сьогодні, 16:20
У середу, 13 листопада, в Словаччині недалеко від міста Нітра зіткнулися пасажирський автобус і вантажний автомобіль, в результаті чого загинули щонайменше 13 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novy Cas.
Як повідомляється, грузовик виїхав на протилежну смугу руху. Водій автобуса намагався запобігти зіткненню, але вантажівка вдарила його в бік, і той вилетів у кювет.
За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 людей загинули.
Місцеві власті припускають, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися. На місці події працюють співробітники швидкої допомоги і пожежники.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novy Cas.
Як повідомляється, грузовик виїхав на протилежну смугу руху. Водій автобуса намагався запобігти зіткненню, але вантажівка вдарила його в бік, і той вилетів у кювет.
За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 людей загинули.
Місцеві власті припускають, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися. На місці події працюють співробітники швидкої допомоги і пожежники.
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