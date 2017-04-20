У Словаччині в жахливій автотрощі загинуло 13 людей





Про це повідомляє



Як повідомляється, грузовик виїхав на протилежну смугу руху. Водій автобуса намагався запобігти зіткненню, але вантажівка вдарила його в бік, і той вилетів у кювет.



За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 людей загинули.



Місцеві власті припускають, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися. На місці події працюють співробітники швидкої допомоги і пожежники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 13 листопада, в Словаччині недалеко від міста Нітра зіткнулися пасажирський автобус і вантажний автомобіль, в результаті чого загинули щонайменше 13 осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novy Cas.Як повідомляється, грузовик виїхав на протилежну смугу руху. Водій автобуса намагався запобігти зіткненню, але вантажівка вдарила його в бік, і той вилетів у кювет.За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 людей загинули.Місцеві власті припускають, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися. На місці події працюють співробітники швидкої допомоги і пожежники.

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